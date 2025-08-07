ТОП-9 автомобілів, які краще купувати вживаними

2018 Honda Civic Фото: thedrive.com

Придбання вживаного автомобіля інколи є набагато розумнішою угодою, ніж купівля нової машини. Є низка моделей, які швидко втрачають свою вартість, але можуть надійно служити ще довгі роки.

Про це повідомив GOBankingRates.

Марк Бенеке з американської компанії Westland Auto Sales розповідає, що, наприклад, Toyota Camry протягом перших п’яти років швидко знецінюються, але після цього періоду автомобілі дуже добре зберігають свою вартість. Це означає, що власник може їздити на Camry багато років й все одно потім перепродавати її за гідною ціною.

Також швидко знецінюються автомобілі Mazda. "Це чудово підходить для тих, хто зацікавлений у придбанні автомобіля, на який вони можуть покластися протягом тривалого часу, за дуже доступною ціною", — зазначив Бенеке.

Джон Лін, автомеханік та власник JB Motor Works у Філадельфії рекомендує звернути увагу на Honda Civic 2018 року з пробігом близько 60 000 км, який коштуватиме набагато дешевше нової моделі. "Це економічний, надійний та практичний автомобіль", — підкреслив він.

ТОП-9 вживаних автомобілів

Toyota Camry. Новий автомобіль коштує 28 700 доларів, а вибір 6-річної Camry може заощадити 40%.

Новий автомобіль коштує 28 700 доларів, а вибір 6-річної Camry може заощадити 40%. Hyundai Elantra. Ціна нової моделі починається від 22 125 доларів, на 6-річній Elantra можна заощадити понад 50%.

Ціна нової моделі починається від 22 125 доларів, на 6-річній Elantra можна заощадити понад 50%. Mazda 3. Нова модель коштує від 23 950 доларів, модель 2018 року обійдеться на половину дешевше.

Нова модель коштує від 23 950 доларів, модель 2018 року обійдеться на половину дешевше. Toyota Tacoma. За нове авто просять від 31 590 доларів, а ціна вживаного — від 22 500 доларів. Завдяки своїй довговічності вживані Tacoma зберігають свою вартість, водночас пропонуючи значну економію порівняно з купівлею нових. Навіть модель 2001 року випуску сьогодні дорожча за багато моделей 2010 року інших виробників.

За нове авто просять від 31 590 доларів, а ціна вживаного — від 22 500 доларів. Завдяки своїй довговічності вживані Tacoma зберігають свою вартість, водночас пропонуючи значну економію порівняно з купівлею нових. Навіть модель 2001 року випуску сьогодні дорожча за багато моделей 2010 року інших виробників. Chevrolet Silverado 1500 . З новою початковою ціною 37 000 доларів, модель 2018 року можна купити від 19 996 до 33 991 долар. Модель віком від 5 до 10 років прослужить ще дуже довго.

. З новою початковою ціною 37 000 доларів, модель 2018 року можна купити від 19 996 до 33 991 долар. Модель віком від 5 до 10 років прослужить ще дуже довго. Honda Accord. Нове авто коштує від 28 295 доларів, 6-річний Accord коштує на 40% менше.

Нове авто коштує від 28 295 доларів, 6-річний Accord коштує на 40% менше. Honda Civic. Нова базова ціна автомобіля становить 24 250 доларів, вартість моделі 2018 року починається від 14 415 доларів.

Нова базова ціна автомобіля становить 24 250 доларів, вартість моделі 2018 року починається від 14 415 доларів. Toyota RAV4. Модель 2018 року випуску з пробігом 80 000 км продається приблизно на 25% дешевше моделі 2025 року. Початкова ціна нового авто — 29 250 доларів.

Модель 2018 року випуску з пробігом 80 000 км продається приблизно на 25% дешевше моделі 2025 року. Початкова ціна нового авто — 29 250 доларів. Subaru Outback. Модель 2018 року продається на 25% дешевше від ціни нового авто, яка починається з 29 010 доларів.

