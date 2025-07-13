Почему покрышки для авто всегда черного цвета

Черная покрышка. Фото: freepik.com

Владелец может покрасить свой автомобиль в любой цвет, но шины по крайней мере в ближайшей перспективе будут оставаться черными. Впрочем, покрышки не всегда были такого цвета, черными их сделало развитие технологий.

Об этом написал Slash Gear.

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Роль сажи

Цвет автомобильных шин формирует сажа, которая производится в основном путем сжигания нефти. Сажа укрепляет резину, связываясь с полимерными цепями, делая соединение более прочным и долговечным. Без нее срок годности шин был бы намного короче.

В учебнике "Спектроскопия полимеров" инженер-химик доктор Джек Кениг сообщил, что покрышки, изготовленные без сажи, могут изнашиваться менее чем за 8000 км. То есть с ней резина служит в 10-12 раз дольше.

Именно сажа обеспечивает плавное движение шин, помогает рассеивать тепло, образующееся в результате трения покрышек о дорогу, уменьшая риск прорывов. Черный цвет также помогает защитить резину от воздействия ультрафиолетовых лучей и озона, которые могут ускорить износ.

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Не всегда черные

Натуральный каучук имеет очень светлый цвет, поэтому автомобили, изготовленные в начале XX века, имели шины грязно-белого цвета. Чтобы сделать их ярче, производители шин добавляли оксид цинка — менее эффективный порошок, чем сажа, который все же обеспечивал некоторую дополнительную прочность.

Так как автомобили стали слишком мощными для белых шин, производители начали экспериментировать с добавлением присадок к резиновым смесям. Этот процесс перерос в использование сажи.

К 1930-м годам протекторы, усиленные сажей, часто сочетались с белыми боковинами. Стильный штрих потерял свое значение для покупателей после Второй мировой войны, и полностью черные шины стали стандартом.

Новые материалы

Некоторые инновации могут отобрать часть рынка у сажи. Например, диоксид кремния, который можно изготавливать из пепла рисовой шелухи, что делает его более экологичным вариантом, чем сажа. Continental является одним из основных брендов шин, работающих с диоксидом кремния, используя его еще с 1994 года.

Приведет ли увеличение использования этого порошка вместо сажи к тотальному изменению цвета шин пока неизвестно. Но угол устойчивости и снижение сопротивления качению, который обеспечивает диоксид кремния, делают материал потенциально одним из самых больших изменений в автомобильных шинах за последние сто лет.

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