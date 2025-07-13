Почему покрышки для авто всегда черного цвета

Почему автомобильные шины всегда черного цвета
Владелец может покрасить свой автомобиль в любой цвет, но шины по крайней мере в ближайшей перспективе будут оставаться черными. Впрочем, покрышки не всегда были такого цвета, черными их сделало развитие технологий.
Об этом написал Slash Gear.
Роль сажи
Цвет автомобильных шин формирует сажа, которая производится в основном путем сжигания нефти. Сажа укрепляет резину, связываясь с полимерными цепями, делая соединение более прочным и долговечным. Без нее срок годности шин был бы намного короче.
В учебнике "Спектроскопия полимеров" инженер-химик доктор Джек Кениг сообщил, что покрышки, изготовленные без сажи, могут изнашиваться менее чем за 8000 км. То есть с ней резина служит в 10-12 раз дольше.
Именно сажа обеспечивает плавное движение шин, помогает рассеивать тепло, образующееся в результате трения покрышек о дорогу, уменьшая риск прорывов. Черный цвет также помогает защитить резину от воздействия ультрафиолетовых лучей и озона, которые могут ускорить износ.
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Не всегда черные
Натуральный каучук имеет очень светлый цвет, поэтому автомобили, изготовленные в начале XX века, имели шины грязно-белого цвета. Чтобы сделать их ярче, производители шин добавляли оксид цинка — менее эффективный порошок, чем сажа, который все же обеспечивал некоторую дополнительную прочность.
Так как автомобили стали слишком мощными для белых шин, производители начали экспериментировать с добавлением присадок к резиновым смесям. Этот процесс перерос в использование сажи.
К 1930-м годам протекторы, усиленные сажей, часто сочетались с белыми боковинами. Стильный штрих потерял свое значение для покупателей после Второй мировой войны, и полностью черные шины стали стандартом.
Новые материалы
Некоторые инновации могут отобрать часть рынка у сажи. Например, диоксид кремния, который можно изготавливать из пепла рисовой шелухи, что делает его более экологичным вариантом, чем сажа. Continental является одним из основных брендов шин, работающих с диоксидом кремния, используя его еще с 1994 года.
Приведет ли увеличение использования этого порошка вместо сажи к тотальному изменению цвета шин пока неизвестно. Но угол устойчивости и снижение сопротивления качению, который обеспечивает диоксид кремния, делают материал потенциально одним из самых больших изменений в автомобильных шинах за последние сто лет.
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