Каким должно быть оптимальное давление в шинах авто

Давление в шине авто. Фото: freepik.com

Водителям стоит регулярно проверять давление в колесах авто и иметь при себе насос во время путешествия. Правильно накачанные шины снижают риски на дороге и улучшают эксплуатационные характеристики машины.

Об этом написал Autogid.

Реклама

Читайте также:

Почему это важно

От давления зависит баланс в каждом из четырех колес, что, в свою очередь, влияет на сцепление, реакцию на повороты и торможение. Неправильная накачка изменяет площадь контакта шины с дорогой, что может привести к нежелательным последствиям.

Например, недокачанные шины имеют увеличенную контактную площадь, что может быть полезно на бездорожье, но на трассе это приводит к более медленным реакциям на руль, ухудшению динамики и повышенному риску перегрева.

Ситуация с перекачанными шинами тоже опасна. Повышенное давление уменьшает амортизацию, делает езду более шумной, ускоряет износ протектора и негативно влияет на подвеску.

Также читайте:

Лучшие шины для внедорожников

Можно ли накачивать шины авто при заведенном двигателе

Оптимальное значение

Правильное давление в шинах не является универсальным значением и зависит от типа автомобиля, нагрузки и условий эксплуатации. Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, которые можно найти на внутренней стороне лючка бензобака, дверей или в сервисной книге.

Проверяйте давление

Водителям советуют пользоваться портативными компрессорами для регулярной проверки давления в шинах, что особенно важно во время длительных поездок или изменения дорожных условий (для временного снижения давления ради лучшей проходимости на 0,2-0,5 бара).

Таким образом, небольшие усилия со стороны водителя могут существенно повысить безопасность и комфорт во время езды.

Также читайте:

Почему ремкомплект для шин авто бывает опасным

Десять худших автомобильных шин, которых следует избегать