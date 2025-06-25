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Главная Авто Почему надо постоянно проверять давление в шинах авто

Почему надо постоянно проверять давление в шинах авто

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 01:17
Каким должно быть оптимальное давление в шинах авто
Давление в шине авто. Фото: freepik.com
Ключові моменти Почему это важно Оптимальное значение Проверяйте давление

Водителям стоит регулярно проверять давление в колесах авто и иметь при себе насос во время путешествия. Правильно накачанные шины снижают риски на дороге и улучшают эксплуатационные характеристики машины.

Об этом написал Autogid.

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Почему это важно

От давления зависит баланс в каждом из четырех колес, что, в свою очередь, влияет на сцепление, реакцию на повороты и торможение. Неправильная накачка изменяет площадь контакта шины с дорогой, что может привести к нежелательным последствиям.

Например, недокачанные шины имеют увеличенную контактную площадь, что может быть полезно на бездорожье, но на трассе это приводит к более медленным реакциям на руль, ухудшению динамики и повышенному риску перегрева.

Ситуация с перекачанными шинами тоже опасна. Повышенное давление уменьшает амортизацию, делает езду более шумной, ускоряет износ протектора и негативно влияет на подвеску.

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Оптимальное значение

Правильное давление в шинах не является универсальным значением и зависит от типа автомобиля, нагрузки и условий эксплуатации. Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, которые можно найти на внутренней стороне лючка бензобака, дверей или в сервисной книге.

Проверяйте давление

Водителям советуют пользоваться портативными компрессорами для регулярной проверки давления в шинах, что особенно важно во время длительных поездок или изменения дорожных условий (для временного снижения давления ради лучшей проходимости на 0,2-0,5 бара).

Таким образом, небольшие усилия со стороны водителя могут существенно повысить безопасность и комфорт во время езды.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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