Каким должно быть оптимальное давление в шинах авто

Почему надо постоянно проверять давление в шинах авто
Водителям стоит регулярно проверять давление в колесах авто и иметь при себе насос во время путешествия. Правильно накачанные шины снижают риски на дороге и улучшают эксплуатационные характеристики машины.
Об этом написал Autogid.
Почему это важно
От давления зависит баланс в каждом из четырех колес, что, в свою очередь, влияет на сцепление, реакцию на повороты и торможение. Неправильная накачка изменяет площадь контакта шины с дорогой, что может привести к нежелательным последствиям.
Например, недокачанные шины имеют увеличенную контактную площадь, что может быть полезно на бездорожье, но на трассе это приводит к более медленным реакциям на руль, ухудшению динамики и повышенному риску перегрева.
Ситуация с перекачанными шинами тоже опасна. Повышенное давление уменьшает амортизацию, делает езду более шумной, ускоряет износ протектора и негативно влияет на подвеску.
Также читайте:
Можно ли накачивать шины авто при заведенном двигателе
Оптимальное значение
Правильное давление в шинах не является универсальным значением и зависит от типа автомобиля, нагрузки и условий эксплуатации. Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, которые можно найти на внутренней стороне лючка бензобака, дверей или в сервисной книге.
Проверяйте давление
Водителям советуют пользоваться портативными компрессорами для регулярной проверки давления в шинах, что особенно важно во время длительных поездок или изменения дорожных условий (для временного снижения давления ради лучшей проходимости на 0,2-0,5 бара).
Таким образом, небольшие усилия со стороны водителя могут существенно повысить безопасность и комфорт во время езды.
Также читайте:
Почему ремкомплект для шин авто бывает опасным
Читайте Новини.LIVE!