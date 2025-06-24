ТОП-10 лучших шин для внедорожников

Шины на Toyota 4Runner. Фото: taylortoyota.ca

Чтобы получить максимум от внедорожника, понадобятся правильные покрышки, которые влияют на впечатления от вождения и владения автомобилем. Эксперты назвали десять лучших шин, которые подойдут как на шоссе, так и на бездорожье, на примере Toyota 4Runner.

Об этом написал Slash Gear.

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Лучшая для дорог: Continental TerrainContact H/T

Эти шины специально разработаны для пикапов и внедорожников, которые в основном ездят по асфальту, а иногда по гравию. Continental имеют наилучшее сцепление и один из самых коротких тормозных путей на мокрых и сухих дорогах. Покрышки демонстрируют превосходную долговечность — гарантия износа, в зависимости от размеров, 80 000-100 000 км.

Лучшая для комфорта: Bridgestone Dueler LX

Bridgestone утверждает, что Dueler LX разработана для обеспечения комфорта. По данным Tire Rack, это одна из самых тихих всесезонных шин для шоссейных дорог, даже на высоких скоростях. Качество езды плавное, особенно на больших неровностях дороги. Однако акцент на комфорте, ухудшил реакцию руля, которая не такая отзывчивая, как на TerrainContact H/T. Производитель дает гарантию на 100 000 км.

Самый продолжительный срок службы: Michelin Defender LTX M/S2

Производитель дает гарантию на эти всесезонные шоссейные шины 120 000 км, но утверждает, что покрышки прослужат на два года дольше, чем ее конкуренты, согласно внутренним процедурам тестирования. Начальное сцепление не такое хорошее, как у Continental и Bridgestone. Также обозреватели жаловались на медленное вождение. С другой стороны, эти шины хорошо ездят, с низким уровнем шума на высоких скоростях.

Лучшая бюджетная: General Grabber H/T

Шоссейная шина поставляется с гарантией на износ протектора 100 000 км на шины с индексами скорости H, S и T. Они такие же безопасны в дождь, как и его более дорогие конкуренты. Имеют хорошее боковое сцепление, надежное торможение и легкое управление. Боковое сцепление на сухих дорогах немного ниже, но тормозной путь короткий, что является решающим для безопасности.

Лучшая вездеходная шина для дорог: Vredestein Pinza A/T

Более глубокие самоочищающиеся канавки и более мягкие блоки протектора делают покрышку гораздо более пригодной на сложной местности, чем любая всесезонная шоссейная шина. Pinza превышает минимальный безопасный порог сцепления на легком снегу при разгоне. Конечно, она не будет работать так хорошо, как шоссейная шина, но это одна из самых безопасных вездеходных покрышек, с хорошим сцеплением и отзывчивым управлением. Гарантия — 100 000 км.

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Лучшая для любой местности: Mickey Thompson Baja Boss A/T

Разновидность вездеходных шин, которые имеют обхватывающий протектор. Они обеспечивают дополнительное сцепление при езде по грязи и крупным камням. При этом агрессивный рисунок протектора не сделает езду по шоссе невыносимой. Не такая тихая, как более мягкие вездеходные шины, немного жесткая на неровном асфальте. Гарантия — 96 000 км.

Лучшая бюджетная вездеходная шина: Kumho Road Venture AT52

Имеет меньшую гарантию (88 000 км), но это все равно хорошо для вездеходной шины. Покупатель получит довольно агрессивный, обхватывающий рисунок протектора, хотя Kumho разрабатывала ее преимущественно как дорожную шину. Это заметно на асфальте, где она плавно едет по неровностям и издает лишь незначительный шум. В многочисленных обзорах AT52 прекрасно показывает себя на сухих дорогах, с хорошим сцеплением и коротким тормозным путем. Сцепление на мокрой дороге также хорошее за свою цену.

Лучшая внедорожная шина: General Grabber X3

Современные вездеходные покрышки прекрасно справляются с большинством видов местности, но они все равно могут застрять в глубокой грязи и очень больших камнях, особенно на склонах. Этого не произойдет с одной из самых совершенных внедорожных шин X3. Кроме того, все соглашаются, что эти шины тихие и едут достаточно плавно. Также X3 предлагает лучшее сцепление с мокрой дорогой, чем другие внедорожные шины.

Лучшие для гор: BFGoodrich Krawler T/A KX

Эта шина 31 раз побеждала в 11 чемпионатах по скалолазанию и скальным гонкам. Прочный каркас обеспечивает чрезвычайную устойчивость к проколам. Конечно, они не имеют такого же сцепления на шоссе, как вездеходные или внедорожные шины. Также стоит ожидать большего шума от дороги. Тем не менее они безопасно доставят водителя к нужной каменистой тропе.

Лучшая зимняя шина: Bridgestone Blizzak DM-V2

Сертификация 3PMSF, доступная на большинстве современных вездеходных шин, принесла полезное увеличение сцепления со снегом. Они не предназначены для самых суровых арктических зим, но внедорожник будет поворачивать, когда нужно, быстро разгоняться и вовремя останавливаться. Благодаря гибкому составу резины эти покрышки также обеспечивают хорошее сцепление на льду.

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