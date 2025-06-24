ТОП-10 кращих шин для позашляховиків

Шини на Toyota 4Runner. Фото: taylortoyota.ca

Щоб отримати максимум від позашляховика, знадобляться правильні покришки, які впливають на враження від водіння та володіння автомобілем. Експерти назвали десять найкращих шин, які пасуватимуть як на шосе, так й на бездоріжжі, на прикладі Toyota 4Runner.

Про це написав Slash Gear.

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Найкраща для доріг: Continental TerrainContact H/T

Ці шини спеціально розроблені для пікапів та позашляховиків, що переважно їздять по асфальту, а іноді по гравію. Continental мають найкраще зчеплення та один з найкоротших гальмівних шляхів на мокрих та сухих дорогах. Покришки демонструють чудову довговічність — гарантія зносу, залежно від розмірів, 80 000-100 000 км.

Найкраща для комфорту: Bridgestone Dueler LX

Bridgestone стверджує, що Dueler LX розроблена для забезпечення комфорту. За даними Tire Rack, це одна з найтихіших всесезонних шин для шосейних доріг, навіть на високих швидкостях. Якість їзди плавна, особливо на великих нерівностях дороги. Однак, акцент на комфорті, погіршив реакцію керма, яка не така чуйна, як на TerrainContact H/T. Виробник дає гарантію на 100 000 км.

Найтриваліший термін служби: Michelin Defender LTX M/S2

Виробник дає гарантію на ці всесезонні шосейні шини 120 000 км, але стверджує, що покришки прослужать на два роки довше, ніж її конкуренти, згідно з внутрішніми процедурами тестування. Початкове зчеплення не таке хороше, як у Continental та Bridgestone. Також оглядачі скаржилися на повільне кермування. З іншого боку, ці шини гарно їздять, з низьким рівнем шуму на високих швидкостях.

Найкраща бюджетна: General Grabber H/T

Шосейна шина постачається з гарантією на знос протектора 100 000 км на шини з індексами швидкості H, S та T. Вони такі ж безпечні у дощ, як і його дорожчі конкуренти. Мають гарне бічне зчеплення, надійне гальмування та легке керування. Бічне зчеплення на сухих дорогах трохи нижче, але гальмівний шлях короткий, що є вирішальним для безпеки.

Найкраща всюдихідна шина для доріг: Vredestein Pinza A/T

Глибші самоочисні канавки та м'якші блоки протектора роблять покришку набагато придатнішою на складній місцевості, ніж будь-яку всесезонну шосейну шину. Pinza перевищує мінімальний безпечний поріг зчеплення на легкому снігу при розгоні. Звичайно, вона не працюватиме так добре, як шосейна шина, але це одна з найбезпечніших всюдихідних покришок, з хорошим зчепленням та чуйним кермуванням. Гарантія — 100 000 км.

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Найкраща для будь-якої місцевості: Mickey Thompson Baja Boss A/T

Різновид всюдихідних шин, які мають обхоплюючий протектор. Вони забезпечують додаткове зчеплення при їзді багнюкою та великому камінню. При цьому агресивний малюнок протектора не зробить їзду по шосе нестерпною. Не така тиха, як м’якші всюдихідні шини, трохи жорстка на нерівному асфальті. Гарантія — 96 000 км.

Найкраща бюджетна всюдихідна шина: Kumho Road Venture AT52

Має меншу гарантію (88 000 км), але це все одно добре для всюдихідної шини. Покупець отримає досить агресивний, обхоплюючий малюнок протектора, хоча Kumho розробляла її переважно як дорожню шину. Це помітно на асфальті, де вона плавно їде по нерівностях та видає лише незначний шум. У численних оглядах AT52 чудово показує себе на сухих дорогах, з хорошим зчепленням та коротким гальмівним шляхом. Зчеплення на мокрій дорозі також гарне за свою ціну.

Найкраща позашляхова шина: General Grabber X3

Сучасні всюдихідні покришки чудово справляються з більшістю видів місцевості, але вони все одно можуть застрягти в глибокій багнюці та дуже великому камінні, особливо на схилах. Цього не станеться з однією з найдосконаліших позашляхових шин X3. Крім того, усі погоджуються, що ці шини тихі та їдуть досить плавно. Також X3 пропонує краще зчеплення з мокрою дорогою, ніж інші позашляхові шини.

Найкращі для гір: BFGoodrich Krawler T/A KX

Ця шина 31 раз перемагала в 11 чемпіонатах зі скелелазіння та скельних перегонів. Міцний каркас забезпечує надзвичайну стійкість до проколів. Звичайно, вони не мають такого ж зчеплення на шосе, як всюдихідні або позашляхові шини. Також варто очікувати більшого шуму від дороги. З усім тим, вони безпечно доставлять водія до потрібної кам'янистої стежки.

Найкраща зимова шина: Bridgestone Blizzak DM-V2

Сертифікація 3PMSF, доступна на більшості сучасних всюдихідних шин, принесла корисне збільшення зчеплення зі снігом. Вони не призначені для найсуворіших арктичних зим, але позашляховик повертатиме, коли потрібно, швидко розганятиметься та вчасно зупинятиметься. Завдяки гнучкому складу гуми ці покришки також забезпечують хороше зчеплення на льоду.

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