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Головна Авто Чому треба постійно перевіряти тиск у шинах авто

Чому треба постійно перевіряти тиск у шинах авто

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 01:17
Яким має бути оптимальний тиск у шинах авто
Тиск в шині авто. Фото: freepik.com
Ключові моменти Чому це важливо Оптимальне значення Перевіряйте тиск

Водіям варто регулярно перевіряти тиск в колесах авто та мати при собі помпу під час подорожі. Правильно накачані шини знижують ризики на дорозі та покращують експлуатаційні характеристики машини.

Про це написав Autogid.

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Чому це важливо

Від тиску залежить баланс у кожному з чотирьох коліс, що, своєю чергою, впливає на зчеплення, реакцію на повороти й гальмування. Неправильне накачування змінює площу контакту шини з дорогою, що може призвести до небажаних наслідків.

Наприклад, недокачані шини мають збільшену контактну площу, що може бути корисно на бездоріжжі, але на трасі це призводить до повільніших реакцій на кермо, погіршення динаміки та підвищеного ризику перегріву.

Ситуація з перекачаними шинами теж небезпечна. Підвищений тиск зменшує амортизацію, робить їзду гучнішою, прискорює зношення протектора та негативно впливає на підвіску.

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Оптимальне значення

Правильний тиск у шинах не є універсальним значенням й залежить від типу автомобіля, навантаження та умов експлуатації. Найкраще орієнтуватися на рекомендації виробника, які можна знайти на внутрішній стороні лючка бензобака, дверей або в сервісній книзі.

Перевіряйте тиск

Водіям радять користуватися портативними компресорами для регулярної перевірки тиску у шинах, що особливо важливо під час тривалих поїздок або зміни дорожніх умов (для тимчасового зниження тиску заради кращої прохідності на 0,2–0,5 бару).

Таким чином, невеликі зусилля з боку водія можуть суттєво підвищити безпеку та комфорт під час їзди.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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