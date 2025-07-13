Чому покришки для авто завжди чорного кольору

Чорна покришка. Фото: freepik.com

Власник може пофарбувати свій автомобіль у будь-який колір, але шини принаймні в найближчий перспективі залишатимуться чорними. Втім, покришки не завжди були такого кольору, чорними їх зробив розвиток технологій.

Про це написав Slash Gear.

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Роль сажі

Колір автомобільних шин формує сажа, яку виробляється в основному шляхом спалення нафти. Сажа зміцнює гуму, зв'язуючись з полімерними ланцюгами, роблячи сполуку міцнішою та довговічнішою. Без неї термін придатності шин був би набагато коротшим.

У підручнику "Спектроскопія полімерів" інженер-хімік доктор Джек Кеніг повідомив, що покришки, виготовлені без сажі, можуть зношуватися менш ніж за 8000 км. Тобто з нею гума служить у 10-12 разів довше.

Саме сажа забезпечує плавний рух шин, допомагає розсіювати тепло, що утворюється внаслідок тертя покришок об дорогу, зменшуючи ризик проривів. Чорний колір також допомагає захистити гуму від впливу ультрафіолетових променів та озону, які можуть прискорити знос.

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Не завжди чорні

Натуральний каучук має дуже світлий колір, тому автомобілі, виготовлені на початку XX століття, мали шини брудно-білого кольору. Щоб зробити їх яскравішими, виробники шин додавали оксид цинку — менш ефективний порошок, ніж сажа, який все ж забезпечував деяку додаткову міцність.

Позаяк автомобілі стали занадто потужними для білих шин, виробники почали експериментувати з додаванням присадок до гумових сумішей. Цей процес переріс у використання сажі.

До 1930-х років протектори, посилені сажею, часто поєднувалися з білими боковинами. Стильний штрих втратив своє значення для покупців після Другої світової війни, й повністю чорні шини стали стандартом.

Нові матеріали

Деякі інновації можуть відібрати частину ринку у сажі. Наприклад, діоксид кремнію, який можна виготовляти з попелу рисового лушпиння, що робить його екологічнішим варіантом, ніж сажа. Continental є одним з основних брендів шин, що працюють із діоксидом кремнію, використовуючи його ще з 1994 року.

Чи призведе збільшення використання цього порошку замість сажі до тотальної зміни кольору шин поки невідомо. Але кут стійкості та зниження опору коченню, який забезпечує діоксид кремнію, роблять матеріал потенційно однією з найбільших змін в автомобільних шинах за останні сто років.

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