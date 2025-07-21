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Главная Авто Стоит ли паниковать, если педаль тормоза в авто стала тугой

Стоит ли паниковать, если педаль тормоза в авто стала тугой

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 20:40
Педаль тормоза в авто стала тугой: стоит ли паниковать
Педаль тормоза. Фото: autonationmobileservice.com

Тугая педаль тормоза является тревожным сигналом, но он не всегда свидетельствует о полном отказе системы. Какие основные причины странного поведения педали и как их решать.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Причины дефекта

  • Вакуумный усилитель. Он обеспечивает легкость нажатия благодаря разрежению, создаваемому двигателем. Если мембрана усилителя повреждена или шланги потеряли герметичность, педаль становится тугой, и водителю приходится прилагать больше усилий для торможения. Проверить исправность усилителя можно простым способом: на выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль, затем, удерживая ее, запустите двигатель. Если педаль плавно опускается, усилитель работает исправно, если нет — нужна диагностика.
  • Неисправность ABS или ESP. В таких случаях на панели приборов светятся соответствующие индикаторы, а для точной диагностики потребуется сканер.
  • Суппорты. Их может заклинить, из-за чего машину уводит в сторону, а одно из колес перегревается. В этом случае лучше не рисковать и доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе.
  • Изношенные тормозные шланги или неисправность главного тормозного цилиндра. Эти проблемы могут проявляться неравномерным сопротивлением педали: то мягким, то резко жестким ходом.

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Последствия для водителя

Даже при отказе электроники или вакуумного усилителя тормоза остаются работоспособными, хотя и требуют значительно большего усилия. Поэтому в сложных дорожных условиях, например, на серпантине или при плотном трафике, от дальнейшего движения лучше отказаться.

Чтобы избежать проблем с тормозами, важно регулярно проводить профилактику: проверять герметичность вакуумных шлангов, своевременно менять тормозную жидкость, смазывать направляющие суппорты и контролировать износ колодок и дисков.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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