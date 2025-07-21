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Головна Авто Чи варто панікувати, якщо педаль гальма в авто стала тугою

Чи варто панікувати, якщо педаль гальма в авто стала тугою

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 20:40
Педаль гальма в авто стала тугою: чи варто панікувати
Педаль гальма. Фото: autonationmobileservice.com

Туга педаль гальма є тривожним сигналом, але він не завжди свідчить про повну відмову системи. Які основні причини дивної поведінки педалі та як їх розв’язувати.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Причини дефекту

  • Вакуумний підсилювач. Він забезпечує легкість натискання завдяки розрідженню, створюваному двигуном. Якщо мембрана підсилювача пошкоджена або шланги втратили герметичність, педаль стає тугою, і водієві доводиться докладати більше зусиль для гальмування. Перевірити справність підсилювача можна простим способом: на вимкненому двигуні кілька разів натисніть на педаль, потім, утримуючи її, запустіть двигун. Якщо педаль плавно опускається, підсилювач працює справно, якщо ні — потрібна діагностика.
  • Несправність ABS або ESP. У таких випадках на панелі приладів світяться відповідні індикатори, а для точної діагностики буде потрібен сканер.
  • Супорти. Їх може заклинити, через що машину веде вбік, а одне з коліс перегрівається. У цьому випадку краще не ризикувати та доставити автомобіль у сервіс на евакуаторі.
  • Зношені гальмівні шланги або несправність головного гальмівного циліндра. Ці проблеми можуть проявлятися нерівномірним опором педалі: то м’яким, то різко жорстким ходом.

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Наслідки для водія

Навіть при відмові електроніки або вакуумного підсилювача гальма залишаються працездатними, хоча й вимагають значно більшого зусилля. Тому у складних дорожніх умовах, наприклад, на серпантині або за щільного трафіку, від подальшого руху краще відмовитися.

Щоб уникнути проблем з гальмами, важливо регулярно проводити профілактику: перевіряти герметичність вакуумних шлангів, своєчасно змінювати гальмівну рідину, змащувати напрямні супорти й контролювати знос колодок та дисків.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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