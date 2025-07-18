Як часто міняти гальмівну рідину в автомобілі

Заміна гальмівної рідини. Фото: rac.co.uk

Більшість водіїв вважають достатнім для обслуговування автомобіля заміну оливи, масляного фільтра, свічок запалювання та швидку перевірку шин. Звичайно, власники ставлять нові гальмівні диски та колодки, але зазвичай забувають про важливу рідину.

Про це написав Slash Gear.

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Ознаки необхідної заміни

Не існує універсального стандарту інтервалів заміни гальмівної рідини. Втім, за загальним правилом, робити це треба принаймні кожні два роки. Загалом варто дотримуватися рекомендацій виробника авто, як за часом, так й за пробігом.

Але дослідження журналу Periodica Polytechnica Transportation Engineering показало, що гальмівна рідина може деградувати в автомобілі навіть протягом очікуваного терміну служби.

Першим червоним прапорцем є педаль гальма, яка відчуватися м’якою або просідає занадто сильно, перш ніж гальма починають реагувати. Деякі моделі можуть вмикати попереджувальний індикатор ABS, щоб повідомити про проблеми з антиблокувальною системою, що часто є ознакою низького рівня гальмівної рідини.

Щоб перевірити її рівень, відкрийте капот. Зазвичай потрібний бачок знаходиться з боку водія, біля задньої частини моторного відсіку. Часто він має дві позначки, MIN та MAX, тому в ідеалі рівень гальмівної рідини повинен бути між цими двома позначками. Якщо він низький, можна самостійно долити правильний тип рідини.

Справна гальмівна рідина має бути прозорою або злегка жовтуватою. Якщо вона каламутна або темна, необхідно повністю її злити. Тут краще звернутися до фахівців для належного промивання системи.

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Навіщо міняти гальмівну рідину

Гальмівна рідина з часом руйнується, втрачаючи свою ефективність. Теоретично, цього не повинно бути — вона є частиною герметичної системи. Втім, все не зовсім так.

Гальмівна рідина гігроскопічна, тому вона притягує та поглинає вологу, яка поступово забруднює систему. Тут і починаються проблеми. Гальмівна рідина має дуже високу температуру кипіння — близько 226 °C, порівняно зі 100 °C для води.

Тому, якщо у гальмівні магістралі потрапить багато води, це не лише призведе до іржі в системі, але й до різкого зниження температури кипіння. Це означає, що під час інтенсивного гальмування рідина може швидко запарюватися, залишаючи парові кишені замість потужного гальмування.

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