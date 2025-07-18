Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле

Замена тормозной жидкости. Фото: rac.co.uk

Большинство водителей считают достаточным для обслуживания автомобиля замену масла, масляного фильтра, свечей зажигания и быструю проверку шин. Конечно, владельцы ставят новые тормозные диски и колодки, но обычно забывают о важной жидкости.

Об этом написал Slash Gear.

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Признаки необходимой замены

Не существует универсального стандарта интервалов замены тормозной жидкости. Впрочем, по общему правилу, делать это надо по крайней мере каждые два года. В целом стоит придерживаться рекомендаций производителя авто, как по времени, так и по пробегу.

Но исследование журнала Periodica Polytechnica Transportation Engineering показало, что тормозная жидкость может деградировать в автомобиле даже в течение ожидаемого срока службы.

Первым красным флажком является педаль тормоза, которая ощущаться мягкой или проседает слишком сильно, прежде чем тормоза начинают реагировать. Некоторые модели могут включать предупредительный индикатор ABS, чтобы сообщить о проблемах с антиблокировочной системой, что часто является признаком низкого уровня тормозной жидкости.

Чтобы проверить ее уровень, откройте капот. Обычно нужный бачок находится со стороны водителя, возле задней части моторного отсека. Часто он имеет две отметки, MIN и MAX, поэтому в идеале уровень тормозной жидкости должен быть между этими двумя отметками. Если он низкий, можно самостоятельно долить правильный тип жидкости.

Хорошая тормозная жидкость должна быть прозрачной или слегка желтоватой. Если она мутная или темная, необходимо полностью ее слить. Здесь лучше обратиться к специалистам для надлежащей промывки системы.

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Зачем менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость со временем разрушается, теряя свою эффективность. Теоретически, этого не должно быть — она является частью герметичной системы. Впрочем, все не совсем так.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому она притягивает и поглощает влагу, которая постепенно загрязняет систему. Здесь и начинаются проблемы. Тормозная жидкость имеет очень высокую температуру кипения — около 226 °C, по сравнению со 100 °C для воды.

Поэтому, если в тормозные магистрали попадет много воды, это не только приведет к ржавчине в системе, но и к резкому снижению температуры кипения. Это означает, что при интенсивном торможении жидкость может быстро запариваться, оставляя паровые карманы вместо мощного торможения.

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