Назван наименее надежный кроссовер с пробегом в 2025 году

2020 Nissan Juke Фото: Nissan

Известное британское автомобильное издание What Car? совместно с MotorEasy провели опрос 29 967 водителей. По результатам исследования были выявлены десять наименее надежных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет.

Список автомобилей, которые стоит обходить стороной, опубликован на сайте издания.

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Компактный кроссовер второго поколения — доступный автомобиль с продуманным и практичным интерьером и привлекательным внешним стилем. Однако он получил самый низкий балл в опросе, и это худшая модель с надежностью всего 50%.

Почти треть (31%) зарегистрированных автомобилей Juke вышли из строя, а 80% из них стали непригодными для управления из-за своих неисправностей. Чаще всего упоминались проблемы с 12-вольтовым аккумулятором и двигателем. Также сообщалось о неисправностях тормозной и топливной систем и различных электрических компонентов.

Владельцы рассказали, что 66% их автомобилей простаивали более недели. Nissan покрывал расходы на ремонтные работы лишь в 35% случаев, а устранение 52% неисправностей стоило более 1500 фунтов стерлингов (примерно 82 135 грн) каждая.

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Другие ненадежные авто

В десятку антирейтинга ненадежных автомобилей, согласно отзывам владельцев, также попали:

MG 4 (2022 - до сих пор) : рейтинг надежности 63,8%

: рейтинг надежности 63,8% Vauxhall (Opel) Mokka Electric : 65,6%

: 65,6% Kia Sportage дизель (2016 - 2021) : 66,2%

: 66,2% Mazda CX-60 (2022 - до сих пор) : 68,8%

: 68,8% MG ZS Electric (2019 - до сих пор) : 69,3%

: 69,3% Volkswagen Golf дизель (2020 - до сих пор) : 70,4%

: 70,4% Vauxhall (Opel) Corsa Electric (2019 - до сих пор) : 72,2%

: 72,2% Seat Leon (2020 - до сих пор) : 74,2%

: 74,2% Range Rover Evoque (2011 - 2019): 78,3%

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