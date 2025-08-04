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Главная Авто Британцы назвали худший подержанный кроссовер на рынке

Британцы назвали худший подержанный кроссовер на рынке

Ua en ru
Дата публикации 4 августа 2025 17:30
Назван наименее надежный кроссовер с пробегом в 2025 году
2020 Nissan Juke Фото: Nissan

Известное британское автомобильное издание What Car? совместно с MotorEasy провели опрос 29 967 водителей. По результатам исследования были выявлены десять наименее надежных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет.

Список автомобилей, которые стоит обходить стороной, опубликован на сайте издания.

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Компактный кроссовер второго поколения — доступный автомобиль с продуманным и практичным интерьером и привлекательным внешним стилем. Однако он получил самый низкий балл в опросе, и это худшая модель с надежностью всего 50%.

Почти треть (31%) зарегистрированных автомобилей Juke вышли из строя, а 80% из них стали непригодными для управления из-за своих неисправностей. Чаще всего упоминались проблемы с 12-вольтовым аккумулятором и двигателем. Также сообщалось о неисправностях тормозной и топливной систем и различных электрических компонентов.

Владельцы рассказали, что 66% их автомобилей простаивали более недели. Nissan покрывал расходы на ремонтные работы лишь в 35% случаев, а устранение 52% неисправностей стоило более 1500 фунтов стерлингов (примерно 82 135 грн) каждая.

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Другие ненадежные авто

В десятку антирейтинга ненадежных автомобилей, согласно отзывам владельцев, также попали:

  • MG 4 (2022 - до сих пор): рейтинг надежности 63,8%
  • Vauxhall (Opel) Mokka Electric: 65,6%
  • Kia Sportage дизель (2016 - 2021): 66,2%
  • Mazda CX-60 (2022 - до сих пор): 68,8%
  • MG ZS Electric (2019 - до сих пор): 69,3%
  • Volkswagen Golf дизель (2020 - до сих пор): 70,4%
  • Vauxhall (Opel) Corsa Electric (2019 - до сих пор): 72,2%
  • Seat Leon (2020 - до сих пор): 74,2%
  • Range Rover Evoque (2011 - 2019): 78,3%

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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