Назван наименее надежный кроссовер с пробегом в 2025 году

Британцы назвали худший подержанный кроссовер на рынке
Известное британское автомобильное издание What Car? совместно с MotorEasy провели опрос 29 967 водителей. По результатам исследования были выявлены десять наименее надежных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет.
Список автомобилей, которые стоит обходить стороной, опубликован на сайте издания.
Nissan Juke (2019 - до сих пор)
Компактный кроссовер второго поколения — доступный автомобиль с продуманным и практичным интерьером и привлекательным внешним стилем. Однако он получил самый низкий балл в опросе, и это худшая модель с надежностью всего 50%.
Почти треть (31%) зарегистрированных автомобилей Juke вышли из строя, а 80% из них стали непригодными для управления из-за своих неисправностей. Чаще всего упоминались проблемы с 12-вольтовым аккумулятором и двигателем. Также сообщалось о неисправностях тормозной и топливной систем и различных электрических компонентов.
Владельцы рассказали, что 66% их автомобилей простаивали более недели. Nissan покрывал расходы на ремонтные работы лишь в 35% случаев, а устранение 52% неисправностей стоило более 1500 фунтов стерлингов (примерно 82 135 грн) каждая.
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Другие ненадежные авто
В десятку антирейтинга ненадежных автомобилей, согласно отзывам владельцев, также попали:
- MG 4 (2022 - до сих пор): рейтинг надежности 63,8%
- Vauxhall (Opel) Mokka Electric: 65,6%
- Kia Sportage дизель (2016 - 2021): 66,2%
- Mazda CX-60 (2022 - до сих пор): 68,8%
- MG ZS Electric (2019 - до сих пор): 69,3%
- Volkswagen Golf дизель (2020 - до сих пор): 70,4%
- Vauxhall (Opel) Corsa Electric (2019 - до сих пор): 72,2%
- Seat Leon (2020 - до сих пор): 74,2%
- Range Rover Evoque (2011 - 2019): 78,3%
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