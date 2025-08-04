Названо найменш надійний кросовер з пробігом у 2025 році

2020 Nissan Juke Фото: Nissan

Відоме британське автомобільне видання What Car? спільно з MotorEasy провели опитування 29 967 водіїв. За результатами дослідження були виявлені десять найменш надійних вживаних автомобілів віком до пʼяти років.

Список автомобілів, які варто оминати, опублікований на сайті видання.

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Компактний кросовер другого покоління — доступний автомобіль з продуманим та практичним інтер’єром й привабливим зовнішнім стилем. Однак, він отримав найнижчий бал в опитуванні, й це найгірша модель з надійністю лише 50%.

Майже третина (31%) зареєстрованих автомобілів Juke вийшли з ладу, а 80% з них стали непридатними для керування через свої несправності. Найчастіше згадувалися проблеми з 12-вольтовим акумулятором та двигуном. Також повідомлялося про несправності гальмівної та паливної систем й різних електричних компонентів.

Власники розповіли, що 66% їхніх автомобілів простоювали понад тиждень. Nissan покривав витрати на ремонтні роботи лише у 35% випадків, а усунення 52% несправностей коштувало понад 1500 фунтів стерлінгів (приблизно 82 135 грн) кожна.

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Інші ненадійні авто

До десятки антирейтингу ненадійних автомобілів, згідно з відгуками власників, також потрапили:

MG 4 (2022 – дотепер) : рейтинг надійності 63,8%

: рейтинг надійності 63,8% Vauxhall (Opel) Mokka Electric : 65,6%

: 65,6% Kia Sportage дизель (2016 - 2021) : 66,2%

: 66,2% Mazda CX-60 (2022 – дотепер) : 68,8%

: 68,8% MG ZS Electric (2019 – дотепер) : 69,3%

: 69,3% Volkswagen Golf дизель (2020 – дотепер) : 70,4%

: 70,4% Vauxhall (Opel) Corsa Electric (2019 – дотепер) : 72,2%

: 72,2% Seat Leon (2020 – дотепер) : 74,2%

: 74,2% Range Rover Evoque (2011 – 2019): 78,3%

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