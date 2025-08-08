Пʼять бензинових двигунів, які не ламаються десятиліттями

Двигун Toyota 1UZ-FE Фото: hotcars.com

Мотор не лише приводить машину в рух, а й визначає її характер, динаміку та надійність. Деякі легендарні двигуни заслужили репутацію безсмертних, демонструючи дивовижну витривалість та долаючи сотні тисяч кілометрів без потреби в капітальному ремонті.

Про це написав SUV News

Toyota 1UZ-FE

Двигун об’ємом 4 л, потужність 250–300 к.с., який зустрічається на Lexus LS400, Toyota Crown та Soarer. Надійність агрегата забезпечують чавунні гільзи, міцний блок, ланцюговий ГРМ та простий атмосферний впуск. Мотор спроєктований з великим запасом міцності для роботи на високих навантаженнях, тому за регулярного обслуговування проходить до 700 000 км без капремонту.

Honda K24

Надійний атмосферний агрегат об'ємом 2,4 л (160–200 к.с.). Він відомий своїм значним ресурсом (450 000–500 000 км) завдяки простій конструкції та міцному ланцюговому приводу ГРМ. Цей двигун легко переносить високі оберти, невибагливий до палива і зустрічається на моделях Honda Accord, CR-V, Element та Odyssey. Щоб він служив довго, важливо регулярно його обслуговувати та не допускати перегріву.

Mercedes-Benz M112

Надійний німецький V6 об'ємом 2,6–3,7 л (177–245 к.с.). Завдяки простій атмосферній конструкції з двома клапанами на циліндр та міцному ланцюговому приводу, він служить десятиліттями, маючи ресурс 450 000–600 000 км. Цей двигун з мінімумом електроніки та надзвичайною витривалістю встановлювався на моделі E-, ML- та S-Class (W210, W211, W163, W220).

Nissan VQ35DE

Один із найкращих V6 у світі, який потрапляв до рейтингу Ward’s 10 Best Engines понад 10 років поспіль. З об'ємом 3,5 л та потужністю 230–300 к.с., він встановлювався на Nissan Pathfinder, Murano, Maxima, а також Infiniti FX35. Його ресурс понад 400 000-500 000 км обумовлений надійною атмосферною конструкцією, сталевим колінвалом, міцними поршнями та простим ланцюговим приводом ГРМ.

Mazda BP-ZE

Японський мільйонник у компактному сегменті, який заслужено називають вічним мотором. Цей 1,8-літровий агрегат (110–140 к.с.) має ресурс 450 000–600 000 км завдяки простій атмосферній конструкції, чавунному блоку та мінімуму електроніки. Він легко переносить холодні запуски та важкі умови експлуатації. Встановлювався на моделі Mazda 323, Protege та MX-5 першого покоління.

