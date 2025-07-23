Чи варто чистити двигун авто від вуглецевого нагару

Професійне очищення мотора. Фото: Senkia Malaysia

Багато автосервісів рекомендують очищення двигуна від нагару як спосіб відновлення втраченої продуктивності. Що таке чистка мотора від вуглецю, та чи може вона дати відчутні переваги машині?

Про це написав Auto Express.

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Бензинові та дизельні двигуни генерують енергію шляхом спалювання пального, що веде до утворення відпрацьованих газів з сажею. Каталізатори та сажові фільтри зменшують її викиди назовні, а частина осідає всередині двигуна.

Автомобілі, побудовані до появи сучасних технологій виробництва олив та палива, потребували декоксування кожні кілька тисяч кілометрів, що передбачало розкриття двигуна та фізичне видалення вуглецевих відкладень. На щастя, це вже не так, але мотори все ще можуть потребувати очищення від вуглецю, особливо ті, що оснащені сучасним обладнанням для контролю викидів.

Мотори, особливо з безпосереднім впорскуванням бензину (GDI), залишаються вразливими до накопичення вуглецю, позаяк паливо обходить впускні клапани.

Дизельні двигуни ще більш схильні до відкладень через не таке чисте згоряння пального. Система EGR, що рециркулює відпрацьовані гази, може збільшити ймовірність накопичення сажі, що також впливає на сажові фільтри та каталізатори.

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Як очистити двигун

Належний догляд за автомобілем з регулярним обслуговуванням, використанням якісної оливи та фільтрів є ключовим.

Важливо також періодично обкатувати автомобіль, застосовуючи метод "італійського налаштування", коли двигун працює на трохи вищих обертах для прогріву, що особливо корисно для дизельних двигунів, які вимагають регенерації сажового фільтра.

Якщо ці заходи вже не діють, можна використовувати спеціальні хімікати для розчинення відкладень, додаючи їх до пального.

Складніший метод передбачає втручання техніка, який впорскує спеціальний розчин або газ у двигун для очищення.

Найтрадиційніший підхід — демонтаж компонентів та їх очищення, часто за допомогою подрібненої шкаралупи волоських горіхів, яка ефективно знімає вуглець, не пошкоджуючи деталі.

Відгуки про результати різних методів очищення неоднозначні: хоча останній метод є найефективнішим, він також найдорожчий.

Інші способи отримали суперечливі відгуки: дехто не помітив різниці, деякі власники відзначили покращення, а інші — швидке зникнення ефекту.

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