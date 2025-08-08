Пять бензиновых двигателей, которые не ломаются десятилетиями

Двигатель Toyota 1UZ-FE Фото: hotcars.com

Мотор не только приводит машину в движение, но и определяет ее характер, динамику и надежность. Некоторые легендарные двигатели заслужили репутацию бессмертных, демонстрируя удивительную выносливость и преодолевая сотни тысяч километров без необходимости в капитальном ремонте.

Toyota 1UZ-FE

Двигатель объемом 4 л, мощность 250-300 л.с., который встречается на Lexus LS400, Toyota Crown и Soarer. Надежность агрегата обеспечивают чугунные гильзы, прочный блок, цепной ГРМ и простой атмосферный впуск. Мотор спроектирован с большим запасом прочности для работы на высоких нагрузках, поэтому при регулярном обслуживании проходит до 700 000 км без капремонта.

Honda K24

Надежный атмосферный агрегат объемом 2,4 л (160-200 л.с.). Он известен своим значительным ресурсом (450 000-500 000 км) благодаря простой конструкции и прочному цепному приводу ГРМ. Этот двигатель легко переносит высокие обороты, неприхотлив к топливу и встречается на моделях Honda Accord, CR-V, Element и Odyssey. Чтобы он служил долго, важно регулярно его обслуживать и не допускать перегрева.

Mercedes-Benz M112

Надежный немецкий V6 объемом 2,6-3,7 л (177-245 л.с.). Благодаря простой атмосферной конструкции с двумя клапанами на цилиндр и прочному цепному приводу, он служит десятилетиями, имея ресурс 450 000-600 000 км. Этот двигатель с минимумом электроники и чрезвычайной выносливостью устанавливался на модели E-, ML- и S-Class (W210, W211, W163, W220).

Nissan VQ35DE

Один из лучших V6 в мире, который попадал в рейтинг Ward's 10 Best Engines более 10 лет подряд. С объемом 3,5 л и мощностью 230-300 л.с., он устанавливался на Nissan Pathfinder, Murano, Maxima, а также Infiniti FX35. Его ресурс более 400 000-500 000 км обусловлен надежной атмосферной конструкцией, стальным коленвалом, прочными поршнями и простым цепным приводом ГРМ.

Mazda BP-ZE

Японский миллионник в компактном сегменте, который заслуженно называют вечным мотором. Этот 1,8-литровый агрегат (110-140 л.с.) имеет ресурс 450 000-600 000 км благодаря простой атмосферной конструкции, чугунному блоку и минимуму электроники. Он легко переносит холодные запуски и тяжелые условия эксплуатации. Устанавливался на модели Mazda 323, Protege и MX-5 первого поколения.

