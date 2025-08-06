Подержанные авто с двигателями, которые постоянно выходят из строя

Stellantis 1.2 PureTech Фото: laprovence.com

Покупатели подержанных автомобилей часто ошибаются, когда думают, что относительно новый автомобиль с небольшим пробегом является лучшим вариантом на вторичном авторынке. К сожалению, разочарование может быть огромным, если выбрать машину с плохим двигателем.

Об этом написал Autokult.

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Stellantis 1.2 PureTech

Один из самых неудачных силовых агрегатов последнего десятилетия, и в то же время один из самых популярных. Мотор установлен на подавляющем большинство автомобилей группы Stellantis, в том числе на Opel, от автомобилей B-сегмента через Peugeot 508 до кроссоверов DS7 Crossback или Peugeot 5008.

1.2 PureTech страдает от значительных проблем с маслом (чрезмерный расход, смешивание с топливом, загрязнение), которые рано или поздно приводят к поломке, а в конечном итоге и к разрушению двигателя. Настоящим ужасом является мокрый ремень ГРМ, который растворяется из-за действия бензина, смешанного с маслом.

Механики настоятельно не советуют приобретать автомобиль с этим двигателем, независимо от истории обслуживания, пробега или технического состояния. Даже покупка автомобиля в исправном состоянии не гарантирует беспроблемной работы.

Замечание: последняя версия двигателя Stellantis 1.2 Turbo с цепным приводом ГРМ базируется на двигателе 1.2 PureTech, но претерпела значительные изменения во многих аспектах. Сказанное выше не касается этой конструкции.

Ford 1.0 EcoBoost

Еще один очень популярный двигатель. Установлен на почти всех моделях Ford: от Fiesta и Focus до Transit PHEV и редкого Mondeo. Это приятный, экономичный и динамичный агрегат, который соблазняет мощностью, но может создавать значительные проблемы. Мнения резко разделились: некоторые водители пока не имеют проблем и довольны, а другие уже их почувствовали.

Трехцилиндровый двигатель хорошо переносит очень сильное смешивание масла с бензином. Однако со временем у него возникают все большие проблемы со сгоранием (первыми симптомами являются прерывистая работа и рывки при движении), смазкой и даже утечками из топливной системы. Пользователи сталкиваются с трещинами в блоке цилиндров, изношенными гильзами и кольцами цилиндров.

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Ford 2.0 EcoBlue

Хотя этот 2-литровый дизельный двигатель получил положительные отзывы, со временем он разочаровал. Конструкция с ремнем в масляной ванне имеет ряд проблем, которые сводят на нет экономию от выбора дизеля.

Неправильное сгорание топлива может привести к выходу из строя форсунки, загрязнению двигателя и чрезмерному попаданию топлива в масло, что, в свою очередь, приводит к растворению ремня ГРМ. Его кусочки загрязняют масляные каналы и уменьшают смазку, которая обычно и так плохая. В конце концов, агрегат заклинивает.

Также многие автомобили, оснащенные этим агрегатом, имеют значительные проблемы с системой нейтрализации выхлопных газов. Засорение фильтра DPF и неисправности системы AdBlue хорошо известны пользователям.

Мотор установлен в автомобилях Ford от сегмента C до кроссоверов и Ranger. Механики категорически не советуют связываться с этим двигателем, особенно в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Alfa Romeo / Jeep 2.2 Diesel

Двигатель, известный под общепринятым названием MultiJet, когда-то ставился в джипах, и до сих пор используется в Alfa Romeo (Stelvio и Giulia под названием Turbo Diesel). Он известен многочисленными проблемами с системой впрыска и очисткой отработанных газов (включая рециркуляцию).

Засоренный фильтр DPF и накопление углеродного осадка в двигателе могут привести к серьезным проблемам, вплоть до поломки агрегата. Мотор также имеет тенденцию к перегреву и заклиниванию из-за плохой смазки.

Также механическая долговечность двигателя низкая, и любое отклонение от нормы может привести к заклиниванию.

1.0 и 1.3 FireFly Turbo

Современный мотор Fiat, который используется в Fiat 500X и Tipo, Alfa Tonale, а также Jeep Renegade и Compass.

Двигатели не испытывают никаких заметных сбоев, пока не достигнут десятков тысяч километров пробега, после чего они начинают работать нерегулярно, имеют проблемы с внутренним загрязнением, растяжением цепей ГРМ, попаданием топлива в масло и прежде всего с отказами системы MultiAir. Также существует значительный риск заклинивания двигателя из-за ограниченной емкости системы смазки.

Ремонт этих двигателей является сложным из-за их конструкции, тяжелого доступа к некоторым зонам и ограниченного распространения дорогих запчастей.

Hyundai/Kia 1.6 T-GDI 1.6

Бензиновые двигатели Hyundai и Kia в целом хорошо оцениваются и до сих пор используются в новых автомобилях. К сожалению, темная сторона известна меньшей группе людей, которые уже почувствовали их очевидную ненадежность.

Этот двигатель очень чувствителен к качеству масла, и традиционные универсальные продукты не совсем справляются со своей работой. Это приводит к массовой утечке топлива в масло и выходу из строя каталитического нейтрализатора, что в конечном итоге может привести к повреждению двигателя.

Кроме того, многочисленные проблемы с перегоранием GPF-фильтра и даже растяжением цепи ГРМ свидетельствуют, что мотор имеет значительные проблемы со сгоранием.

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