Что будет, если бензиновое масло залить в дизельный двигатель

Моторное масло. Фото: freepik.com

Бензиновые двигатели работают чище, тогда как дизельные производят значительно больше сажи, имеют более высокую степень сжатия и нагреваются интенсивнее. Именно эти различия определяют потребность в специализированных моторных маслах.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама

Читайте также:

Большая разница

Процесс сгорания топлива в дизельных двигателях происходит посредством сильного сжатия воздуха, значительно интенсивнее, чем в бензиновых агрегатах. Это высокое давление приводит к повышенным температурам и образованию большого количества сажи. Если ее не контролировать, она может оседать на внутренних поверхностях мотора, вызывая ускоренный износ.

Именно поэтому масла для дизельных двигателей производятся с более мощными моющими средствами и такими присадками, как диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP), которые борются с износом и коррозией. Его более высокое общее щелочное число (TBN) нейтрализует накопление кислот от побочных продуктов сгорания, оставаясь эффективным значительно дольше, чем бензиновые масла.

Кроме того, среда высокого давления в дизельном двигателе требует масла с устойчивостью к сдвигу, поэтому используются прочные полимеры для поддержания вязкости при повышенных нагрузках. Формулы дизельного масла также содержат низкозольные присадки, которые защищают сажевые фильтры (DPF) и каталитические нейтрализаторы.

Бензиновое моторное масло имеет более легкую текстуру, оптимизированную для двигателей, работающих чище и на высоких оборотах, но испытывают меньшую нагрузку от крутящего момента. Оно имеет более низкую вязкость, предназначено для более чистого сгорания и лучшей экономии топлива. Ему не требуется сильная кислотостойкость или контроль сажи.

Также читайте:

Почему турбодвигатели нуждаются в более дорогом моторном масле

Подходит ли новым двигателям масло для авто с большим пробегом

Что заливать

Для дизельных двигателей всегда необходимо использовать масло, предназначенное именно для них — желательно с высоким TBN и низким содержанием золы. Несоблюдение этого требования может привести к засорению сажевых фильтров, кислотной коррозии и серьезному износу распределительного вала или подшипников уже через несколько тысяч километров пробега. Даже если бензиновое масло соответствует спецификациям API, ему не хватает химического усиления, необходимого для выживания в условиях динамики сгорания дизельного топлива.

Существуют современные масла с двойной маркировкой, например CK-4/SN или 5W-40, разработанные для использования как в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Однако всегда следует тщательно проверять требования производителя конкретного автомобиля, прежде чем использовать такие универсальные смеси. Эксперименты с неправильным маслом могут привести к очень дорогостоящим последствиям.

Также читайте:

Можно ли залить качественное гоночное масло в двигатель обычного авто

Какое масло убивает двигатель автомобиля