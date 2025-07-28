Що буде, коли бензинову оливу залити в дизельний двигун

Моторна олива. Фото: freepik.com

Бензинові двигуни працюють чистіше, тоді як дизельні виробляють значно більше сажі, мають вищий ступінь стиснення та нагріваються інтенсивніше. Саме ці відмінності визначають потребу в спеціалізованих моторних оливах.

Про це написав Jalopnik.

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Велика різниця

Процес згоряння палива в дизельних двигунах відбувається за допомогою сильного стиснення повітря, значно інтенсивніше, ніж у бензинових агрегатах. Цей високий тиск призводить до підвищених температур та утворення великої кількості сажі. Якщо її не контролювати, вона може осідати на внутрішніх поверхнях мотора, спричиняючи прискорений знос.

Саме тому оливи для дизельних двигунів виробляються з потужнішими мийними засобами та такими присадками, як діалкілдитіофосфат цинку (ZDDP), що борються зі зносом та корозією. Її вище загальне лужне число (TBN) нейтралізує накопичення кислот від побічних продуктів згоряння, залишаючись ефективною значно довше, ніж бензинові оливи.

Крім того, середовище високого тиску в дизельному двигуні вимагає оливи зі стійкістю до зсуву, тому використовуються міцні полімери для підтримки в'язкості за підвищених навантажень. Формули дизельної оливи також містять низькозольні присадки, які захищають сажові фільтри (DPF) та каталітичні нейтралізатори.

Бензинова моторна олива має легшу текстуру, оптимізована для двигунів, що працюють чистіше та на вищих обертах, але зазнають меншого навантаження від крутного моменту. Вона має нижчу в'язкість, призначена для чистішого згоряння та кращої економії палива. Їй не потрібна сильна кислотостійкість або контроль сажі.

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Що заливати

Для дизельних двигунів завжди необхідно використовувати оливу, призначену саме для них — бажано з високим TBN та низьким вмістом золи. Недотримання цієї вимоги може призвести до засмічення сажових фільтрів, кислотної корозії та серйозного зносу розподільного валу або підшипників вже за кілька тисяч кілометрів пробігу. Навіть якщо бензинова олива відповідає специфікаціям API, їй бракує хімічного посилення, необхідного для виживання в умовах динаміки згоряння дизельного пального.

Існують сучасні оливи з подвійним маркуванням, наприклад CK-4/SN або 5W-40, розроблені для використання як у дизельних, так й у бензинових двигунах.

Однак завжди слід ретельно перевіряти вимоги виробника конкретного автомобіля, перш ніж використовувати такі універсальні суміші. Експерименти з неправильною оливою можуть призвести до дуже дорогих наслідків.

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