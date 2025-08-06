Вживані авто з двигунами, які постійно виходять з ладу

Stellantis 1.2 PureTech Фото: laprovence.com

Покупці вживаних автомобілів часто помиляються, коли думають, що відносно новий автомобіль з невеликим пробігом є найкращим варіантом на вторинному авторинку. На жаль, розчарування може буди величезним, якщо обрати машину з поганим двигуном.

Про це написав Autokult.

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Stellantis 1.2 PureTech

Один з найневдаліших силових агрегатів останнього десятиліття, й водночас один з найпопулярніших. Мотор встановлений на переважній більшість автомобілів групи Stellantis, зокрема на Opel, від автомобілів B-сегмента через Peugeot 508 до кросоверів DS7 Crossback або Peugeot 5008.

1.2 PureTech страждає від значних проблем з оливою (надмірна витрата, змішування з паливом, забруднення), які рано чи пізно призводять до поломки, а зрештою й до руйнування двигуна. Справжнім жахом є мокрий ремінь ГРМ, який розчиняється через дію бензину, змішаного з оливою.

Механіки наполегливо не радять купувати автомобіль з цим двигуном, незалежно від історії обслуговування, пробігу чи технічного стану. Навіть придбання автомобіля в справному стані не гарантує безпроблемної роботи.

Зауваження: остання версія двигуна Stellantis 1.2 Turbo з ланцюговим приводом ГРМ базується на двигуні 1.2 PureTech, але зазнала значних змін у багатьох аспектах. Сказане вище не стосується цієї конструкції.

Ford 1.0 EcoBoost

Ще один дуже популярний двигун. Встановлений на майже всіх моделях Ford: від Fiesta та Focus до Transit PHEV та рідкісного Mondeo. Це приємний, економічний та динамічний агрегат, який спокушає потужністю, але може створювати значні проблеми. Думки різко розділилися: деякі водії поки що не мають проблем й задоволені, а інші вже їх відчули.

Трициліндровий двигун добре переносить дуже сильне змішування оливи з бензином. Однак з часом у нього виникають дедалі більші проблеми зі згорянням (першими симптомами є переривчаста робота та ривки під час руху), змащенням й навіть витоками з паливної системи. Користувачі стикаються з тріщинами в блоці циліндрів, зношеними гільзами та кільцями циліндрів.

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Чи можна бензинову оливу залити в дизельний двигун

Ford 2.0 EcoBlue

Хоча цей 2-літровий дизельний двигун отримав позитивні відгуки, з часом він розчарував. Конструкція з ременем у масляній ванні має низку проблем, які зводять нанівець економію від вибору дизеля.

Неправильне згоряння палива може призвести до виходу з ладу форсунки, забруднення двигуна та надмірного потрапляння палива в оливу, що, своєю чергою, призводить до розчинення ременя ГРМ. Його шматочки забруднюють масляні канали та зменшують змащення, яке зазвичай й так погане. Зрештою, агрегат заклинює.

Також багато автомобілів, оснащених цим агрегатом, мають значні проблеми із системою нейтралізації вихлопних газів. Засмічення фільтра DPF та несправності системи AdBlue добре відомі користувачам.

Мотор встановлений в автомобілях Ford від сегмента C до кросоверів та Ranger. Механіки категорично не радять зв’язуватися з цим двигуном, особливо у парі з 8-ступеневим автоматом.

Alfa Romeo / Jeep 2.2 Diesel

Двигун, відомий під загальноприйнятою назвою MultiJet, колись ставився в джипах, та досі використовується в Alfa Romeo (Stelvio та Giulia під назвою Turbo Diesel). Він відомий численними проблемами з системою впорскування та очищенням відпрацьованих газів (включаючи рециркуляцію).

Засмічений фільтр DPF та накопичення вуглецевого осаду у двигуні можуть призвести до серйозних проблем, аж до поломки агрегату. Мотор також має тенденцію до перегріву та заклинювання через погане змащення.

Також механічна довговічність двигуна низька, й будь-яке відхилення від норми може призвести до заклинювання.

1.0 та 1.3 FireFly Turbo

Сучасний мотор Fiat, який використовується в Fiat 500X та Tipo, Alfa Tonale, а також Jeep Renegade та Compass.

Двигуни не відчувають жодних помітних збоїв, доки не досягнуть десятків тисяч кілометрів пробігу, після чого вони починають працювати нерегулярно, мають проблеми з внутрішнім забрудненням, розтягуванням ланцюгів ГРМ, потраплянням палива в оливу та насамперед з відмовами системи MultiAir. Також існує значний ризик заклинювання двигуна через обмежену місткість системи змащення.

Ремонт цих двигунів є складним через їхню конструкцію, важкий доступ до деяких зон та обмежене поширення дорогих запчастин.

Hyundai/Kia 1.6 T-GDI

Бензинові двигуни Hyundai та Kia загалом добре оцінюються та досі використовуються в нових автомобілях. На жаль, темна сторона відома меншій групі людей, які вже відчули їхню очевидну ненадійність.

Цей двигун дуже чутливий до якості оливи, й традиційні універсальні продукти не зовсім справляються зі своєю роботою. Це призводить до масового витоку палива в мастило та виходу з ладу каталітичного нейтралізатора, що зрештою може призвести до пошкодження двигуна.

Крім того, численні проблеми з перегоранням GPF-фільтра і навіть розтягуванням ланцюга ГРМ свідчать про те, що мотор має значні проблеми зі згорянням.

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