Игнор шумов в двигателе авто стоит владельцам дополнительные 540 долларов

Игнор шумов в двигателе авто добавляет 540 долларов на ремонт
Странные звуки под капотом автомобиля могут сначала показаться безобидными, но они могут незаметно опустошить кошелек владельца. Большинство водителей считают, что знают, как звучит их машина, когда что-то идет не так, но новое исследование показывает, что это не так.
Об этом написал Motor Biscuit.
Распространенные ошибки
Компания Autotrader опросила 2000 водителей и обнаружила, что игнорирование странных звуков автомобиля приводит к дополнительным расходам на ремонт в среднем на 540 долларов. Это цена, которую многие платят за неправильную оценку или задержку обслуживания. Несмотря на то, что люди уверены в своих диагностических навыках, большинство из них ошибаются.
В исследовании воспроизводили настоящие автомобильные звуки и просили участников определить проблему. Более 70% водителей поставили неправильный диагноз по меньшей мере половине из них.
Чаще всего ошибочно оценивались низкий уровень жидкости гидроусилителя руля и неисправные подшипники колес (более 80% респондентов). Даже безошибочный звук заклинившего двигателя ввел в заблуждение почти три четверти водителей.
Зато опрошенные немного лучше выявляли изношенные тормозные колодки, чуть меньше половины из них определили это правильно.
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Последствия промедлений
Каждый третий признался, что откладывал ремонт, а каждый пятый сказал, что это решение в итоге стоило ему более 900 долларов.
Мужчины чаще, чем женщины, ждали, прежде чем обращаться за помощью. Почти половина водителей сказали, что они откладывали решение известной проблемы, только 19% женщин сделали то же самое.
Владельцы Mercedes-Benz оказались наиболее уверенными в себе, но водители BMW показали лучшие результаты в реальном тесте, правильно определив восемь из десяти проблем. Владельцы Chevrolet оказались почти в конце списка, они также меньше всего склонны сразу сдавать свой автомобиль в сервис после того, как услышали странный звук.
Водители по-разному реагируют на проблемы с автомобилем. Некоторые сразу обращаются к механику, другие ждут днями или даже неделями. Младшие водители часто обращаются к друзьям или к интернету. Старшие, как правило, проводят больше исследований, прежде чем что-то решить.
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