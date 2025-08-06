Игнор шумов в двигателе авто стоит владельцам дополнительные 540 долларов

Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com

Странные звуки под капотом автомобиля могут сначала показаться безобидными, но они могут незаметно опустошить кошелек владельца. Большинство водителей считают, что знают, как звучит их машина, когда что-то идет не так, но новое исследование показывает, что это не так.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Распространенные ошибки

Компания Autotrader опросила 2000 водителей и обнаружила, что игнорирование странных звуков автомобиля приводит к дополнительным расходам на ремонт в среднем на 540 долларов. Это цена, которую многие платят за неправильную оценку или задержку обслуживания. Несмотря на то, что люди уверены в своих диагностических навыках, большинство из них ошибаются.

В исследовании воспроизводили настоящие автомобильные звуки и просили участников определить проблему. Более 70% водителей поставили неправильный диагноз по меньшей мере половине из них.

Чаще всего ошибочно оценивались низкий уровень жидкости гидроусилителя руля и неисправные подшипники колес (более 80% респондентов). Даже безошибочный звук заклинившего двигателя ввел в заблуждение почти три четверти водителей.

Зато опрошенные немного лучше выявляли изношенные тормозные колодки, чуть меньше половины из них определили это правильно.

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Последствия промедлений

Каждый третий признался, что откладывал ремонт, а каждый пятый сказал, что это решение в итоге стоило ему более 900 долларов.

Мужчины чаще, чем женщины, ждали, прежде чем обращаться за помощью. Почти половина водителей сказали, что они откладывали решение известной проблемы, только 19% женщин сделали то же самое.

Владельцы Mercedes-Benz оказались наиболее уверенными в себе, но водители BMW показали лучшие результаты в реальном тесте, правильно определив восемь из десяти проблем. Владельцы Chevrolet оказались почти в конце списка, они также меньше всего склонны сразу сдавать свой автомобиль в сервис после того, как услышали странный звук.

Водители по-разному реагируют на проблемы с автомобилем. Некоторые сразу обращаются к механику, другие ждут днями или даже неделями. Младшие водители часто обращаются к друзьям или к интернету. Старшие, как правило, проводят больше исследований, прежде чем что-то решить.

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