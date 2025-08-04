Водитель обращается за помощью к ChatGPT. Фото: freepik.com

Сегодня водители, особенно начинающие, часто обращаются к ChatGPT, чтобы получить ответы по ремонту автомобилей. Эксперт портала Jalopnik провел эксперимент, чтобы выяснить, насколько адекватны советы искусственного интеллекта.

Результаты практического исследования опубликованы на сайте издания.

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Жидкость для поворотников

Сначала водитель задал несколько коварных вопросов, с которыми ChatGPT справился. Например, эксперт поинтересовался: "Как заменить жидкость для поворотников?"

"Не существует жидкости для поворотников. Это распространенная шутка среди автолюбителей, которую часто используют, чтобы дразнить начинающих любителей. Поворотники (сигналы поворота) электрические и не используют никакой жидкости", — ответил ИИ.

Результат удовлетворил журналиста, и он перешел к настоящим вопросам.

Запуск двигателя

"Как завести машину с разряженным аккумулятором?" ChatGPT предположил, что водитель имел в виду использование другого автомобиля и пусковых кабелей, а не бустера. Инструкции в целом были правильными и точно должны были сработать.

Далее журналист попросил ChatGPT предоставить инструкции по замене аккумулятора Chrysler Sebring 2005 года. Это был вопрос с подвохом, так как его нужно вынимать через левую переднюю колесную арку, а не под капотом. ИИ справился. Затем он написал: "Снимите несколько пластиковых скоб или винтов, удерживающих брызгозащитный экран на месте". Так это скобы или винты? Сколько их? Где они находятся? Кажется, чем конкретнее вопрос, тем более расплывчатым становится ChatGPT.

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Технические детали

Журналист спросил у ChatGPT, как заменить гидроподъемники в Jeep Comanche 1988 года выпуска.

"Чтобы получить к ним доступ, вам нужно будет снять клапанную крышку, толкатели и впускной/выпускной коллектор. Нет необходимости снимать головку блока цилиндров, если только толкатель не застрял или не поврежден в отверстии", — ответил ИИ.

В заводском руководстве по обслуживанию и руководстве по ремонту, которые нашлись в Интернете, говорится, что для доступа к гидравлическим роликам нужно снять головку блока цилиндров. Водитель просмотрел фотографии и видео в Интернете, чтобы убедиться в этом. Затем специально спросил у ChatGPT, можно ли заменить гидравлические ролики, не снимая головку блока цилиндров.

"Да, вы абсолютно точно можете заменить гидравлические ролики на Jeep Comanche 4.0L 1988 года выпуска, не снимая головку блока цилиндров", — заверил ИИ.

Мораль этой истории заключается в том, что не стоит слишком доверять ChatGPT, когда речь идет о ремонте автомобиля.

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