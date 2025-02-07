В Google Maps интегрируют искусственный интеллект — чем это поможет водителям

Google Maps в смартфоне водителя. Фото: drive.com.au

Google Maps интегрируют телефонную навигацию с чат-ботом Gemini, что позволит водителям общаться с помощником с искусственным интеллектом. Новая функция создана, чтобы упростить планирование путешествий и поиск информации о направлениях.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Читайте также:

Какие преимущества ИИ для водителей

Пользователи Google Maps вскоре смогут использовать опцию "Спросить о местонахождении", что позволит вести контекстный разговор с помощником ИИ. На практике это означает возможность задавать подробные вопросы о точках обслуживания, памятники культуры или зоны отдыха прямо из программы.

Встроенный ИИ-помощник сможет превратиться в настоящего консультанта. В своих предложениях Gemini будет учитывать индивидуальные предпочтения пользователей, мнения других посетителей определенного места и часы работы. Это обещает еще больше упростить процесс планирования путешествия и лучше адаптировать цели путешествия.

Навигацию ИИ уже тестируют

Водители ценят навигацию Google Maps не только за информацию о текущем трафике, но и о ДТП, дорожных работах, камерах контроля скорости и чистых транспортных зонах.

Обычно Google проводит ряд тестов, прежде чем официально запустить новую функцию. Конкретной даты выпуска еще нет, но мы не удивимся, если компания вскоре сделает обновление доступным на отдельных рынках. Это лишь вопрос времени, когда навигация Google Maps будет улучшена с помощью искусственного интеллекта.

Ранее эксперты выяснили, какая программа лучше для водителей: Waze или Google Maps. Также мы писали, что автомобильное приложение Waze получило долгожданную функцию.