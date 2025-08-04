Водій звертається по допомогу до ChatGPT. Фото: freepik.com

Сьогодні водії, особливо початківці, часто звертаються до ChatGPT, щоб отримати відповіді щодо ремонту автомобілів. Експерт порталу Jalopnik провів експеримент, щоб зʼясувати, наскільки адекватними є поради штучного інтелекту.

Результати практичного дослідження опубліковані на сайті видання.

Реклама

Читайте також:

Рідина для поворотників

Спочатку водій поставив кілька підступних запитань, з якими ChatGPT впорався. Наприклад експерт поцікавився: "Як замінити рідину для поворотників?"

Реклама

"Не існує рідини для поворотників. Це поширений жарт серед автолюбителів, який часто використовують, щоб дражнити початківців-аматорів. Поворотники (сигнали повороту) електричні та не використовують жодної рідини", — відповів ШІ.

Результат задовольнив журналіста й він перейшов до справжніх запитань.

Реклама

Запуск двигуна

"Як завести машину з розрядженим акумулятором?" ChatGPT припустив, що водій мав на увазі використання іншого автомобіля та пускових кабелів, а не бустера. Інструкції загалом були правильними та точно мали спрацювати.

Далі журналіст попросив ChatGPT надати інструкції щодо заміни акумулятора Chrysler Sebring 2005 року. Це було питання з підступом, позаяк його потрібно виймати через ліву передню колісну арку, а не під капотом. ШІ впорався. Потім він написав: "Зніміть кілька пластикових скоб або гвинтів, що утримують бризкозахисний екран на місці". Так це скоби чи гвинти? Скільки їх? Де вони? Здається, чим конкретніше питання, тим більш розпливчастим стає ChatGPT.

Також читайте:

Volkswagen встановлює ChatGPT в своїх автомобілях

Waze чи Google Maps: яка програма краща для водіїв

Технічні деталі

Журналіст запитав у ChatGPT, як замінити гідропідіймачі в Jeep Comanche 1988 року випуску.

"Щоб отримати до них доступ, вам потрібно буде зняти клапанну кришку, штовхачі та впускний/випускний колектор. Немає потреби знімати головку блоку циліндрів, якщо лише штовхач не застряг або не пошкоджений в отворі", — відповів ШІ.

У заводському посібнику з обслуговування та посібнику з ремонту, які знайшлися в Інтернеті, говориться, що для доступу до гідравлічних роликів потрібно зняти головку блоку циліндрів. Водій переглянув фотографії та відео в Інтернеті, щоб переконатися в цьому. Потім спеціально запитав у ChatGPT, чи можна замінити гідравлічні ролики, не знімаючи головку блоку циліндрів.

"Так, ви абсолютно точно можете замінити гідравлічні ролики на Jeep Comanche 4.0L 1988 року випуску, не знімаючи головку блоку циліндрів", — запевнив ШІ.

Мораль цієї історії полягає в тому, що не варто аж надто довіряти ChatGPT, коли йдеться про ремонт автомобіля.

Також читайте:

Як штучний інтелект керуватиме водіями через Google Maps

Маловідома функція Waze, яка допоможе уникнути ремонту авто