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Volkswagen встановлює ChatGPT в своїх автомобілях — подробиці

9 січня 2024 17:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Volkswagen та ChatGPT: як штучний інтелект допоможе водіям автомобілів
ChatGPT буде допомагати голосовому асистенту авто відповідати на випадкові питання водія. Фото: volkswagen
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Лас-Вегасі з 9 по 12 січня проходить виставка CES, на яку Volkswagen привіз цікаву новину. Річ у тім, що німецький автовиробник цього року інтегрує ChatGPT в існуючий голосовий асистент IDA наступних поколінь моделей VW Tiguan, Passat та Golf.

Про це повідомив Motor1.

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Як використовуватиметься ChatGPT

Чатбот зі штучним інтелектом не замінить заводського асистента Volkswagen, а радше слугуватиме резервним помічником, коли система IDA не має чіткої відповіді на запитання.

Це означає, що водій може ставити випадкові питання, а ChatGPT може дати розумну відповідь на них. Компанія поки що не надала деталей про те, наскільки залученою може стати розмова з автомобільним чатботом. Хоча в пресрелізі стверджується, що ChatGPT "надасть релевантні відповіді майже на кожен запит, який тільки можна собі уявити".

Чат-бот також легко інтегрується з інформаційно-розважальною системою автомобіля, використовуючи той самий знайомий голос.

Питання безпеки

Volkswagen заявив, що ChatGPT не матиме доступу до даних автомобіля, тому особиста інформація не повинна надсилатися глобальному штучному інтелекту. Крім того, всі питання "негайно видаляються".

"Volkswagen став першим великим виробником, який зробив цю інноваційну технологію стандартною функцією для автомобілів від компактного сегмента і вище", — зазначив член правління Volkswagen з технічного розвитку Кай Грюніц.

Раніше ChatGPT інтегрував в автомобіль французький преміальний бренд DS Automobiles. Також ми писали про ТОП 10 найнадійніших автомобілів Volkswagen у 2023 році.

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