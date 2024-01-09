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В Європі подешевшає популярний в Україні електричний кросовер

9 січня 2024 16:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Volkswagen ID4: популярний в Україні електричний кросовер подешевшав в Європі
Volkswagen ID.4 — найпопулярніша модель серед нових електромобілів в Україні. Фото: drivencarguide.co.nz
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Volkswagen знизив ціни та оновив лінійку електромобілів ID з метою пожвавити продажі у Франції, Бельгії, Швеції та Норвегії. Це відбулося попри попередні заяви керівництва VW Group, що компанія не збиралася брати участь у ціновій війні з Tesla на європейських ринках.

Про це повідомив Укравтопром.

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У 2024 році нові ціни та комплектації дозволять майже всім версіям ID3, ID4 та ID5 мати на другому за обсягом авторинку Європи — Франції — право на державний бонус від 5 000 до 7 000 євро.

Річ у тім, що Volkswagen торік поступався за обсягами продажів іншим виробникам електромобілів у Франції.

Найпопулярніші електрокари Франції у 2023 році

  1. Tesla Model Y — 37 124 одиниць;
  2. Dacia Spring — 29 761 од.;
  3. Tesla Model 3 — 24 539 од.;
  4. Fiat New 500 — 24 120 од.;
  5. Peugeot e-208 — 22 700 од.;
  6. MG4 — 20 072 од.

Нові ціни на авто лінійки Volkswagen ID у Франції у 2024 році

  • ID3 Pro з акумулятором на 58 кВт-год — 39 990 євро;
  • ID3 Pro з акумулятором на 77 кВт-год — 44 310 євро;
  • ID4 — від 43 990 євро;
  • ID5 — від 50 500 євро.

У Німеччині, найбільшому європейському ринку Volkswagen, компанія сама фінансує субсидії на електрокари, адже уряд раптово вже припинив таку підтримку. В результаті ціна на ID3 починається з 39 995 євро, а загальна сума знижок на деякі моделі ID становить до 7735 євро.

В Україні у 2023 році дві моделі лінійки Volkswagen ID увійшли до п'ятірки найбільш продаваних нових електрокарів.

ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні у 2023 році

  1. Volkswagen ID.4 — 2655 од.;
  2. Dong Feng/ Honda M-NV — 559 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 491 од.;
  4. Honda eNS1 — 327 од.;
  5. BYD Song — 189 од.

Загалом за 2023 рік українці придбали 37,6 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж у 2022-му.

Раніше ми писали, що продажі електромобілів в Україні оновили черговий рекорд. Також представляли ТОП-5 найбільш продаваних китайських авто в Україні у 2023 році.

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