Volkswagen ID4: популярний в Україні електричний кросовер подешевшав в Європі

Volkswagen ID.4 — найпопулярніша модель серед нових електромобілів в Україні. Фото: drivencarguide.co.nz

Volkswagen знизив ціни та оновив лінійку електромобілів ID з метою пожвавити продажі у Франції, Бельгії, Швеції та Норвегії. Це відбулося попри попередні заяви керівництва VW Group, що компанія не збиралася брати участь у ціновій війні з Tesla на європейських ринках.

Про це повідомив Укравтопром.

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У 2024 році нові ціни та комплектації дозволять майже всім версіям ID3, ID4 та ID5 мати на другому за обсягом авторинку Європи — Франції — право на державний бонус від 5 000 до 7 000 євро.

Річ у тім, що Volkswagen торік поступався за обсягами продажів іншим виробникам електромобілів у Франції.

Найпопулярніші електрокари Франції у 2023 році

Tesla Model Y — 37 124 одиниць; Dacia Spring — 29 761 од.; Tesla Model 3 — 24 539 од.; Fiat New 500 — 24 120 од.; Peugeot e-208 — 22 700 од.; MG4 — 20 072 од.

Нові ціни на авто лінійки Volkswagen ID у Франції у 2024 році

ID3 Pro з акумулятором на 58 кВт-год — 39 990 євро;

ID3 Pro з акумулятором на 77 кВт-год — 44 310 євро;

ID4 — від 43 990 євро;

ID5 — від 50 500 євро.

У Німеччині, найбільшому європейському ринку Volkswagen, компанія сама фінансує субсидії на електрокари, адже уряд раптово вже припинив таку підтримку. В результаті ціна на ID3 починається з 39 995 євро, а загальна сума знижок на деякі моделі ID становить до 7735 євро.

В Україні у 2023 році дві моделі лінійки Volkswagen ID увійшли до п'ятірки найбільш продаваних нових електрокарів.

ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні у 2023 році

Volkswagen ID.4 — 2655 од.; Dong Feng/ Honda M-NV — 559 од.; Volkswagen ID.6 — 491 од.; Honda eNS1 — 327 од.; BYD Song — 189 од.

Загалом за 2023 рік українці придбали 37,6 тис. електромобілів, що майже втричі більше, ніж у 2022-му.

Раніше ми писали, що продажі електромобілів в Україні оновили черговий рекорд. Також представляли ТОП-5 найбільш продаваних китайських авто в Україні у 2023 році.