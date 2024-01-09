Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Европе подешевеет популярный в Украине электрический кроссовер arrow

В Европе подешевеет популярный в Украине электрический кроссовер

9 января 2024 16:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Volkswagen ID4: популярный в Украине электрический кроссовер подешевел в Европе
Volkswagen ID.4 – самая популярная модель среди новых электромобилей в Украине. Фото: drivencarguide.co.nz
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Volkswagen снизил цены и обновил линейку электромобилей ID с целью оживить продажи во Франции, Бельгии, Швеции и Норвегии. Это произошло, несмотря на предварительные заявления руководства VW Group, что компания не собиралась участвовать в ценовой войне с Tesla на европейских рынках.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

В 2024 году новые цены и комплектации позволят почти всем версиям ID3, ID4 и ID5 иметь на втором по объему авторынке Европы — Франции — право на государственный бонус от 5 000 до 7 000 евро.

Дело в том, что Volkswagen в прошлом году уступал по объемам продаж другим производителям электромобилей во Франции.

Самые популярные электрокары Франции в 2023 году

  1. Tesla Model Y — 37 124 ед.;
  2. Dacia Spring — 29 761 ед.;
  3. Tesla Model 3 — 24 539 ед.;
  4. Fiat New 500 — 24 120 ед.;
  5. Peugeot e-208 — 22 700 ед.;
  6. MG4 — 20 072 ед.

Новые цены на авто линейки Volkswagen ID во Франции в 2024 году

  • ID3 Pro с аккумулятором на 58 кВт-ч — 39 990 евро;
  • ID3 Pro с аккумулятором на 77 кВт-ч — 44 310 евро;
  • ID4 — от 43 990 евро;
  • ID5 — от 50 500 евро.

В Германии, крупнейшем европейском рынке Volkswagen, компания сама финансирует субсидии на электрокары, ведь правительство внезапно уже прекратило такую поддержку. В результате цена на ID3 начинается с 39 995 евро, а общая сумма скидок на некоторые модели ID составляет до 7 735 евро.

В Украине в 2023 году две модели линейки Volkswagen ID вошли в пятерку самых продаваемых новых электрокаров.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей в Украине в 2023 году

  1. Volkswagen ID.4 — 2655 ед.;
  2. Dong Feng/Honda M-NV — 559 ед.;
  3. Volkswagen ID.6 — 491 ед.;
  4. Honda eNS1 — 327 ед.;
  5. BYD Song — 189 ед.

Всего за 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. электромобилей, что почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Ранее мы писали, что продажи электромобилей в Украине обновили очередной рекорд. Также представляли ТОП-5 самых продаваемых китайских автомобилей в Украине в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме