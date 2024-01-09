Volkswagen ID4: популярный в Украине электрический кроссовер подешевел в Европе

Volkswagen ID.4 – самая популярная модель среди новых электромобилей в Украине. Фото: drivencarguide.co.nz

Volkswagen снизил цены и обновил линейку электромобилей ID с целью оживить продажи во Франции, Бельгии, Швеции и Норвегии. Это произошло, несмотря на предварительные заявления руководства VW Group, что компания не собиралась участвовать в ценовой войне с Tesla на европейских рынках.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

В 2024 году новые цены и комплектации позволят почти всем версиям ID3, ID4 и ID5 иметь на втором по объему авторынке Европы — Франции — право на государственный бонус от 5 000 до 7 000 евро.

Дело в том, что Volkswagen в прошлом году уступал по объемам продаж другим производителям электромобилей во Франции.

Самые популярные электрокары Франции в 2023 году

Tesla Model Y — 37 124 ед.; Dacia Spring — 29 761 ед.; Tesla Model 3 — 24 539 ед.; Fiat New 500 — 24 120 ед.; Peugeot e-208 — 22 700 ед.; MG4 — 20 072 ед.

Новые цены на авто линейки Volkswagen ID во Франции в 2024 году

ID3 Pro с аккумулятором на 58 кВт-ч — 39 990 евро;

ID3 Pro с аккумулятором на 77 кВт-ч — 44 310 евро;

ID4 — от 43 990 евро;

ID5 — от 50 500 евро.

В Германии, крупнейшем европейском рынке Volkswagen, компания сама финансирует субсидии на электрокары, ведь правительство внезапно уже прекратило такую поддержку. В результате цена на ID3 начинается с 39 995 евро, а общая сумма скидок на некоторые модели ID составляет до 7 735 евро.

В Украине в 2023 году две модели линейки Volkswagen ID вошли в пятерку самых продаваемых новых электрокаров.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 2655 ед.; Dong Feng/Honda M-NV — 559 ед.; Volkswagen ID.6 — 491 ед.; Honda eNS1 — 327 ед.; BYD Song — 189 ед.

Всего за 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. электромобилей, что почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Ранее мы писали, что продажи электромобилей в Украине обновили очередной рекорд. Также представляли ТОП-5 самых продаваемых китайских автомобилей в Украине в 2023 году.