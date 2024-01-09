Volkswagen и ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителям автомобилей

ChatGPT будет помогать голосовому ассистенту авто отвечать на случайные вопросы водителя. Фото: volkswagen

В Лас-Вегасе с 9 по 12 января проходит выставка CES, на которую Volkswagen привез любопытную новость. Дело в том, что немецкий автопроизводитель в этом году интегрирует ChatGPT в существующий голосовой ассистент IDA последующих поколений моделей VW Tiguan, Passat и Golf.

Об этом сообщил Motor1.

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Чат-бот с искусственным интеллектом не заменит заводского ассистента Volkswagen, а скорее послужит резервным помощником, когда система IDA не будет иметь четкого ответа на вопрос.

Это означает, что водитель может задавать случайные вопросы, а ChatGPT может дать разумный ответ на них. Компания пока не предоставила деталей о том, насколько вовлеченным может стать разговор с автомобильным чатом. Хотя в пресс-релизе утверждается, что ChatGPT "предоставит релевантные ответы почти на каждый запрос, который только можно себе представить".

Чат-бот также легко интегрируется с информационно-развлекательной системой автомобиля, используя тот же знакомый голос.

Вопросы безопасности

Volkswagen заявил, что ChatGPT не будет иметь доступа к данным автомобиля, поэтому личная информация не должна посылаться глобальному искусственному интеллекту. Кроме того, все вопросы "немедленно удаляются".

"Volkswagen стал первым крупным производителем, сделавшим эту инновационную технологию стандартной функцией для автомобилей от компактного сегмента и выше", — отметил член правления Volkswagen по техническому развитию Кай Грюниц.

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