Ігнор шумів у двигуні авто коштує власникам додаткові 540 доларів

Ремонт автомобіля. Фото: freepik.com

Дивні звуки під капотом автомобіля можуть спочатку здатися нешкідливими, але вони можуть непомітно спустошити гаманець власника. Більшість водіїв вважають, що знають, як звучить їхня машина, коли щось йде не так, але нове дослідження показує, що це не так.

Про це написав Motor Biscuit.

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Поширені помилки

Компанія Autotrader опитала 2000 водіїв та виявила, що ігнорування дивних звуків автомобіля призводить до додаткових витрат на ремонт у середньому на 540 доларів . Це ціна, яку багато хто платить за неправильну оцінку або затримку обслуговування. Попри те, що люди впевнені у своїх діагностичних навичках, більшість з них помиляються.

У дослідженні відтворювали справжні автомобільні звуки та просили учасників визначити проблему. Понад 70% водіїв поставили неправильний діагноз щонайменше половині з них.

Найчастіше помилково оцінювалися низький рівень рідини гідропідсилювача керма та несправні підшипники коліс (понад 80% респондентів). Навіть безпомилковий звук заклиненого двигуна ввів в оману майже три чверті водіїв.

Натомість опитані трохи краще виявляли зношені гальмівні колодки, трохи менше половини з них визначили це правильно.

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Наслідки зволікань

Кожен третій зізнався, що відкладав ремонт, а кожен п'ятий сказав, що це рішення зрештою коштувало йому понад 900 доларів.

Чоловіки частіше, ніж жінки, чекали, перш ніж звертатися за допомогою. Майже половина водіїв сказали, що вони відкладали розвʼязання відомої проблеми, лише 19% жінок зробили те саме.

Власники Mercedes-Benz виявилися найбільш впевненими в собі, але водії BMW показали найкращі результати в реальному тесті, правильно визначивши вісім з десяти проблем. Власники Chevrolet опинилися майже в кінці списку, вони також найменше схильні одразу ж здавати свій автомобіль у сервіс після того, як почули дивний звук.

Водії по-різному реагують на проблеми з автомобілем. Деякі одразу звертаються до механіка, інші чекають днями або навіть тижнями. Молодші водії часто звертаються до друзів або до інтернету. Старші, зазвичай, проводять більше досліджень, перш ніж щось вирішити.

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