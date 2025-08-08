Стало відомо, який вигляд матиме культова Toyota у 2026 році

2025 Toyota Hilux Фото: topgear.com

Нове покоління Toyota Hilux, ймовірно, вийде у 2026 році зі значно зміненим дизайном, хоча чинна модель досі має гарний вигляд й лише торік зазнала невеликого рестайлінгу. В мережі з'явилися перші витоки інформації та ескізи.

Про це повідомив Autokult.

Реклама

Читайте також:

Зміна поколінь

Toyota Hilux, що випускається з 2015 року, зазнала незначного рестайлінгу у 2024 році, який торкнувся лише технологій та інтер'єру. Основною зміною стало додавання системи м'якого гібрида до 2,8-літрового дизельного двигуна.

Чинне покоління Toyota Hilux. Фото: topgear.com

Може здатися дивним, що зміна покоління відбувається за такий короткий час, але новий Hilux вже розробляється й, найімовірніше, буде представлений пізніше цього року, а вихід на ринок відбудеться у наступному. У мережу відбувся витік інформації, який демонструє зовнішній вигляд нового пікапа.

Також читайте:

Названі найочікуваніші нові моделі Toyota

Експерт назвав найбезглуздіший автомобіль сучасності

Новий дизайн

Скриншот з X

Автомобіль набув агресивнішого характеру та стилістично відповідає останній моделі Toyota RAV4. Однак, є багато спільних елементів з поточним поколінням та GR Sport II, таких як спойлер, розширювачі колісних арок та форма заднього бампера.

Скриншот з X

Інтер'єр також зазнає змін, дещо нагадуючи концепцію нового Land Cruiser. Видно виразний екран на приладовій панелі та характерний перемикач передач. Очікуйте деякі заплутані елементи керування для відключення нав'язливих систем безпеки (як в інших Toyota), тому деякі зміни будуть не на краще.

Варто зазначити, що поточне покоління знаходиться на ринку вже 10 років. Це типовий період виробництва для цього типу транспортних засобів. Попри його ще свіжий зовнішній вигляд, багато хто відзначав досить застарілий характер Hilux, не лише порівняно з останніми пікапами, але й навіть з дуже схожим Isuzu D-Max.

Також читайте:

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році

Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО