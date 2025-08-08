Видео
Слитые фото показали, как будет выглядеть культовая Toyota

Слитые фото показали, как будет выглядеть культовая Toyota

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 15:20
Стало известно, как будет выглядеть культовая Toyota в 2026 году
2025 Toyota Hilux Фото: topgear.com

Новое поколение Toyota Hilux, вероятно, выйдет в 2026 году со значительно измененным дизайном, хотя действующая модель до сих пор хорошо выглядит и лишь в прошлом году претерпела небольшой рестайлинг. В сети появились первые утечки информации и эскизы.

Об этом сообщил Autokult.

Смена поколений

Toyota Hilux, выпускаемый с 2015 года, претерпел незначительный рестайлинг в 2024 году, который коснулся только технологий и интерьера. Основным изменением стало добавление системы мягкого гибрида к 2,8-литровому дизельному двигателю.

Toyota Hilux 2025 модельного року
Действующее поколение Toyota Hilux. Фото: topgear.com

Может показаться странным, что смена поколения происходит за столь короткое время, но новый Hilux уже разрабатывается и, скорее всего, будет представлен позже в этом году, а выход на рынок состоится в следующем. В сеть произошла утечка информации, которая демонстрирует внешний вид нового пикапа.

Названы самые ожидаемые новые модели Toyota

Эксперт назвал самый нелепый автомобиль современности

Новый дизайн

Зображення 2026 Toyota Hilux в мережі X.
Скриншот с X

Автомобиль приобрел более агрессивный характер и стилистически соответствует последней модели Toyota RAV4. Однако есть много общих элементов с текущим поколением и GR Sport II, таких, как спойлер, расширители колесных арок и форма заднего бампера.

Креслення 2026 Toyota Hilux в мережі X
Скриншот из X

Интерьер также претерпевает изменения, несколько напоминая концепцию нового Land Cruiser. Виден выразительный экран на приборной панели и характерный переключатель передач. Ожидайте некоторые запутанные элементы управления для отключения навязчивых систем безопасности (как в других Toyota), поэтому некоторые изменения будут не в лучшую сторону.

Стоит отметить, что текущее поколение находится на рынке уже 10 лет. Это типичный период производства для этого типа транспортных средств. Несмотря на его еще свежий внешний вид, многие отмечали довольно устаревший характер Hilux, не только по сравнению с последними пикапами, но даже с очень похожим Isuzu D-Max.

Пять гибридов Toyota с самым низким расходом топлива в 2025 году

Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО

