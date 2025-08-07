Семь самых ожидаемых новых моделей Toyota

Электрический пикап Toyota. Фото: carbuzz.com

Toyota обычно консервативнее большинства автопроизводителей, когда речь идет об обновлении моделей — Sequoia и 4Runner производились более десяти лет, прежде чем подверглись модернизации. Впрочем, японский гигант планирует значительно ускорить свои усилия в течение второй половины 2020-х годов.

Об этом сообщил Car Buzz.

Реклама

Читайте также:

Электрический пикап

Toyota подтвердила, что изучает идею электрического пикапа. В течение последних нескольких лет компания представила два концепта — один похож на Tacoma, другой был длиной с Ford Maverick.

Самое интересное, что когда Toyota представила три будущих электромобиля на 2026 год в форме силуэтов во время глобального запуска обновления bZ4X, одним из них был пикап.

Электрический Land Cruiser

Toyota представила концепт Land Cruiser Se на выставке мобильности в Японии в 2023 году. Специалисты не думали, что этот автомобиль появится до конца десятилетия.

Однако компания также анонсировала электрический внедорожник в форме силуэта для презентации моделей 2026 года. Он гораздо больше похож на концепт Land Cruiser Se, чем на электрическую версию Grand Highlander.

Электрокроссоверы с тремя рядами сидений

Toyota подтвердила, что будет производить еще две трехрядные модели на своем заводе в американском Кентукки. Первая из них появится в 2027 году. Одна из них может быть Highlander следующего поколения.

Также читайте:

Как Tesla впервые уступила Toyota

Надежны ли плагин-гибридные автомобили Toyota

Toyota Celica

Руководство Toyota подтвердило, что автомобиль, который может получить название Celica, уже находится на продвинутой стадии разработки. Интересно, что это спортивное купе может работать только на двигателе внутреннего сгорания.

Компактный пикап Toyota

Рост продаж Ford Maverick сформировал рынок для небольших и эффективных пикапов. Специалисты предполагают, что такой пикап Toyota будет использовать платформу с кузовом Corolla Cross. Это позволит компании минимизировать исследования и разработки и быстро запустить производство.

Land Cruiser FJ

Во время глобальной презентации Land Cruiser Toyota анонсировала компактный внедорожник — ожидается, что это будет Land Cruiser FJ. Патентные изображения дают представление о его виде — смесь концепта Compact Cruiser EV и старого FJ Cruiser.

Заявленные размеры примерно, как у двухдверного Ford Bronco. Его дебют может состояться уже этой осенью на Tokyo Mobility Show.

Toyota МР2

Легендарное двухместное спортивное купе Toyota с центральномоторным расположением. Компания еще не подтвердила выход четвертого поколения модели, но в своем аниме-сериале под названием Grip анонсировала MR2 Mk4 вместе с другими будущими спорткарами.

Также читайте:

В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца

Какой подержанный кроссовер Toyota лучше новых авто в 2025 году