Сім найочікуваніших нових моделей Toyota

Електричний пікап Toyota. Фото: carbuzz.com

Toyota зазвичай консервативніша за більшість автовиробників, коли йдеться про оновлення моделей — Sequoia та 4Runner вироблялися понад десять років, перш ніж зазнали модернізації. Втім, японський гігант планує значно прискорити свої зусилля протягом другої половини 2020-х років.

Про це повідомив Car Buzz.

Реклама

Читайте також:

Електричний пікап

Toyota підтвердила, що вивчає ідею електричного пікапа. Протягом останніх кількох років компанія представила два концепти — один схожий на Tacoma, інший був завдовжки з Ford Maverick.

Найцікавіше, що коли Toyota представила три майбутні електромобілі на 2026 рік у формі силуетів під час глобального запуску оновлення bZ4X, одним з них був пікап.

Електричний Land Cruiser

Toyota представила концепт Land Cruiser Se на виставці мобільності в Японії 2023 року. Фахівці не думали, що цей автомобіль з'явиться до кінця десятиліття.

Однак компанія також анонсувала електричний позашляховик у формі силуету для презентації моделей 2026 року. Він набагато більше схожий на концепт Land Cruiser Se, ніж на електричну версію Grand Highlander.

Електрокросовери з трьома рядами сидінь

Toyota підтвердила, що вироблятиме ще дві трирядні моделі на своєму заводі в американському Кентуккі. Перша з них з'явиться у 2027 році. Одна з них може бути Highlander наступного покоління.

Також читайте:

Як Tesla вперше поступилася Toyota

Чи надійні плагін-гібридні автомобілі Toyota

Toyota Celica

Керівництво Toyota підтвердило, що автомобіль, який може отримати назву Celica, вже перебуває на просунутій стадії розробки. Цікаво, що це спортивне купе може працювати лише на двигуні внутрішнього згоряння.

Компактний пікап Toyota

Зростання продажів Ford Maverick сформувало ринок для невеликих та ефективних пікапів. Фахівці припускають, що такий пікап Toyota використовуватиме платформу з кузовом Corolla Cross. Це дозволить компанії мінімізувати дослідження й розробки та швидко запустити виробництво.

Land Cruiser FJ

Під час глобальної презентації Land Cruiser Toyota анонсувала компактний позашляховик — очікується, що це буде Land Cruiser FJ. Патентні зображення дають уявлення про його вигляд — суміш концепту Compact Cruiser EV та старого FJ Cruiser.

Заявлені розміри приблизно, як у дводверного Ford Bronco. Його дебют може відбутися вже цієї осені на Tokyo Mobility Show.

Toyota МР2

Легендарне двомісне спортивне купе Toyota з центральномоторним розташуванням. Компанія ще не підтвердила вихід четвертого покоління моделі, але у своєму аніме-серіалі під назвою Grip анонсувала MR2 Mk4 разом з іншими майбутніми спорткарами.

Також читайте:

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

Який вживаний кросовер Toyota кращий за нові авто у 2025 році