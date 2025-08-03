Какой автомобиль самый бестолковый в 2025 году

Toyota Mirai Фото: Toyota

Машина может быть бессмысленной из-за своего размера — слишком большой или маленький, из-за дизайна кузова, двигателя или ничтожного запаса хода аккумулятора. Но самым нелепым автомобилем, который можно купить сейчас, является водородный седан Toyota Mirai.

Такое мнение высказал эксперт портала Jalopnik.

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В чем проблема

Роскошный седан, элегантный дизайн, качественный интерьер — все это можно сказать о Toyota Mirai. Но одна деталь делает его объектом жарких дискуссий: топливо, на котором он работает. Mirai — это водородный автомобиль, и именно эта особенность превращает его из заманчивого предложения в довольно спорное приобретение.

Основная проблема Mirai заключается не в его технических характеристиках, а в инфраструктуре. А точнее — в ее почти полном отсутствии. В США, например, существует всего 51 водородная заправочная станция, и все они сосредоточены в Калифорнии. Это означает, что за пределами этого штата автомобиль бесполезен.

(Ситуация в Украине не лучше. Ближайшая к нашей стране водородная заправка находится в Польше).

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Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО

Возможно когда-то

Низкие продажи Mirai и стремительная потеря стоимости — это прямое следствие проблем с заправочной инфраструктурой. Автомобиль теряет ценность быстрее, чем большинство его конкурентов, ведь его ограниченная функциональность пугает потенциальных покупателей.

Конечно, не стоит списывать Mirai со счетов полностью. Возможно, в будущем водород действительно станет популярным топливом, и модель получит второй шанс. Но сегодня этот автомобиль является, скорее, интересным инженерным экспериментом, чем практичным транспортным средством. В этом и заключается главный парадокс: Mirai — это технология будущего, которая продается сегодня, но не имеет для этого никаких условий.

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