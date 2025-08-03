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Головна Авто Експерт назвав найбезглуздіший автомобіль сучасності

Експерт назвав найбезглуздіший автомобіль сучасності

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 17:40
Який автомобіль найбезглуздіший у 2025 році
Toyota Mirai Фото: Toyota

Машина може бути безглуздою через свій розмір — занадто великий чи маленький, або через дизайн кузова, двигун чи нікчемний запас ходу акумулятора. Але найбезглуздішим автомобілем, який можна купити зараз, є водневий седан Toyota Mirai.

Таку думку висловив експерт порталу Jalopnik.

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У чому проблема

Розкішний седан, елегантний дизайн, якісний інтер'єр — усе це можна сказати про Toyota Mirai. Але є одна деталь, яка робить його об'єктом палких дискусій: пальне, на якому він працює. Mirai — це водневий автомобіль, і саме ця особливість перетворює його зі звабливої пропозиції на доволі суперечливе придбання.

Основна проблема Mirai полягає не в його технічних характеристиках, а в інфраструктурі. А точніше — в її майже повній відсутності. У США, наприклад, існує всього 51 воднева заправна станція, і всі вони зосереджені в Каліфорнії. Це означає, що за межами цього штату автомобіль марний.

(Ситуація в Україні не краща. Найближча до нашої країни воднева заправка знаходиться в Польщі).

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Низькі продажі Mirai та стрімка втрата вартості — це прямий наслідок проблем із заправною інфраструктурою. Автомобіль втрачає цінність швидше, ніж більшість його конкурентів, адже його обмежена функціональність лякає потенційних покупців.

Звісно, не варто списувати Mirai з рахунків повністю. Можливо, в майбутньому водень дійсно стане популярним пальним, і модель отримає другий шанс. Але сьогодні цей автомобіль є, швидше, цікавим інженерним експериментом, ніж практичним транспортним засобом. У цьому й полягає головний парадокс: Mirai — це технологія майбутнього, яка продається сьогодні, але не має для цього жодних умов.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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