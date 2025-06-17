Новий дорожній знак з заплутаними стрілками: що він означає

Знак F-23. Фото: wikimedia.org

Генеральне управління національних доріг та автомагістралей Польщі запровадило новий знак на дорогах. Аби не втрапити в халепу кожен водій має точно знати, що він означає.

Про це написав Interia.

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Середня багатоцільова смуга

На нових ділянках доріг в польських містах все частіше з'являється додаткова, середня смуга, завдяки якій водії, що повертають ліворуч, можуть в'їхати на неї та спокійно чекати на можливість виконати маневр. Це також полегшує входження в рух. Знак F-23 означає "середня багатоцільова смуга" та використовуватиметься в зоні між перехрестями.

Багатоцільова смуга призначена для транспортних засобів, що повертають з головної дороги або в'їжджають на неї з другорядної дороги, ділянки чи стоянки. На дорозі, де з'являється середня багатоцільова смуга, діятиме заборона на обгін.

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Легалізація рішення

Хоча сам знак абсолютно новий, на польських дорогах є багато місць, де дві смуги руху, що рухаються в протилежних напрямках, розділені широким острівцем. Досі він ніяк не позначалася, й водії почали використовувати його під час повороту ліворуч або приєднання до руху.

Варто зазначити, що якщо центральна багатоцільова смуга руху довша за 500 м, цей знак доведеться повторити. Її завершення буде позначено знаком F-23 з табличкою "Кінець".

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