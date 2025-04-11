Що означає для водіїв новий біло-зелений дорожній знак

Велосипедисти. Фото: peopleforbikes.org

В багатьох країнах Європи для людей, які подорожують на велосипеді на великі відстані були розроблені веломагістралі, які позначаються особливим дорожнім знаком. На жаль, багато учасників дорожнього руху все ще мають проблеми з тлумаченням його значення, що може призвести до небезпечних ситуацій та високих штрафів.

Про це написав Interia.

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Особливої популярності такі магістралі набули в країнах, де велосипед є одним з масових засобів пересування — в Німеччині, Данії або Нідерландах. Там неважко знайти спеціально розроблені велосипедні маршрути. Зазвичай вони з’єднують передмістя з центром, полегшуючи щоденні поїздки на роботу чи навчання.

Ці магістралі призначені насамперед для людей, які користуються велосипедами та маленьким електротранспортом, наприклад, електросамокатами. Лише в деяких випадках знаки можуть дозволяти іншим учасникам дорожнього руху використовувати ці маршрути, але вони повинні пристосовувати швидкість до велосипедистів та завжди поступатися їм дорогою.

Штраф за виїзд на веломагістраль

У Німеччині автомагістралі позначені знаком 350.1, який зображує білий велосипед та дві білі смуги на зеленому тлі. Водіям слід бути обережними, проїжджаючи поблизу цих маршрутів. Будь-яке порушення щодо велосипедистів може призвести до великих стягнень. Наприклад, виїзд на цей маршрут тягне за собою штраф 100 євро. А якщо поведінка водіїв призведе до небезпечної ситуації, покарання може бути набагато суворішим. Безпеку на веломагістралях забезпечують камери спостереження, які фіксують, серед іншого — випадки несанкціонованого проникнення.

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