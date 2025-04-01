Як швидко запам'ятати дорожні знаки

Заборонні дорожні знаки. Фото: freepik.com

Багато хто вважає, що вивчити усі три сотні дорожніх знаків, які містять українські ПДР, неможливо. Щоб значно спростити процес запам’ятовування цієї важливої глави Правил, потрібно розділити знаки за групами, формами та кольорами.

Про це написав РБК-Україна.

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Групи дорожніх знаків

Віденська конвенція про дорожні знаки та сигнали від 1968 року, за якою живуть й українські водії, передбачає наступні групи знаків:

Попереджувальні знаки. Знаки пріоритету. Заборонні та обмежувальні знаки. Наказові знаки. Знаки особливих приписів. Знаки сервісу. Покажчики напрямків та інформаційно-вказівні знаки. Додаткові таблички.

Чим відрізняють знаки

Круглі знаки — це заборонні та наказові, відповідно з червоним кантом та сині. Червоні забороняють водієві якісь дії, а сині — спонукають до дії, але доведеться запам’ятати, які саме, адже кожен символ часто має свої нюанси.

Трикутні знаки одним кутом угору — попереджувальні, вони нічого не вимагають, але повідомляють важливі речі.

Прямокутні знаки — половина з них є інформаційними, які ні до чого не зобов’язують. Але є й знаки особливих приписів, які наказують водієві, наприклад, їхати лише в одному напрямку.

Знаки незвичної форми — шестикутний, трикутний з одним кутом вниз, ромбоподібний. Це основні знаки з групи пріоритету, й такими їх зробили спеціально, щоби вони привертали більше уваги, зокрема, й зі зворотного боку.

Раніше ми пояснювали значення рідкісних дорожніх знаків: заборонного з двома авто та цифрою між ними та попереджувального з машиною над прірвою.