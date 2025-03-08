Що забороняє водіям рідкісний знак з двома авто

Знак 3.20. Фото: commons.wikimedia.org

Два чорні силуети автомобілів всередині кола з червоною облямівкою забороняють рух транспортних засобів з дистанцією між ними менше зазначеної. В яких випадках він використовується в Україні.

Значення знака пояснили в автошколі онлайн Green Way.

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Де можна побачити знак

Знак 3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено" використовується для забезпечення ефективного контролю над безпекою дорожнього руху в місцях розташування контрольно-пропускних пунктів, митних постів та постів поліції. Тобто там, де треба уникати щільного транспортного потоку.

Аналогічні потреби інколи виникають на небезпечних ділянках дороги: мостах, естакадах, шляхопроводах, льодових переправах, у тунелях тощо.

Встановлення знака означає, що на цій ділянці дороги відстань між транспортними засобами, що рухаються в колоні (однією смугою), не може бути меншою за визначену знаком.

Мета знаку

Рух машин на певній дистанції дозволить поліції адекватно оцінити ступінь небезпеки самого транспортного засобу та осіб, які перебувають у ньому, наприклад, підозрюваних у скоєнні злочину.

Також з’являється можливість розрідження щільності потоку на проблемних ділянках, пов’язаних із рухом прогоновими будовами, та недопущення їхнього обвалення через накопичення на них транспортних засобів.

Зона дії знаку

Знак діє від місця встановлення до найближчого за ним перехрестя, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знака не припиняється в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій та в місцях перетину (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлені знаки пріоритету.

Крім того, зона дії знака може бути позначена його поєднанням із табличкою 7.2.1 "Зона дії". У цьому випадку після зазначеної табличкою відстані дія знака припиняється.

Раніше ми писали, де встановлюють дорожній знак "Риба переходить дорогу". Також пояснювали, що означає рідкісний дорожній знак з машиною над прірвою.