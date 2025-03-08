Что запрещает водителям редкий знак с двумя авто

Знак 3.20. Фото: commons.wikimedia.org

Два черных силуэта автомобилей внутри круга с красной каймой запрещают движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной. В каких случаях он используется в Украине.

Значение знака объяснили в автошколе онлайн Green Way.

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Где можно увидеть знак

Знак 3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено" используется для обеспечения эффективного контроля над безопасностью дорожного движения в местах расположения контрольно-пропускных пунктов, таможенных постов и постов полиции. То есть там, где надо избегать плотного транспортного потока.

Аналогичные потребности иногда возникают на опасных участках дороги: мостах, эстакадах, путепроводах, ледовых переправах, в тоннелях и тому подобное.

Установка знака означает, что на этом участке дороги расстояние между транспортными средствами, движущимися в колонне (одной полосой), не может быть меньше определенного знаком.

Цель знака

Движение машин на определенной дистанции позволит полиции адекватно оценить степень опасности самого транспортного средства и лиц, находящихся в нем, например, подозреваемых в совершении преступления.

Также появляется возможность разрежения плотности потока на проблемных участках, связанных с движением пролетными строениями, и недопущения их обрушения из-за накопления на них транспортных средств.

Зона действия знака

Знак действует от места установки до ближайшего за ним перекрестка, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Действие знака не прекращается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Кроме того, зона действия знака может быть обозначена его сочетанием с табличкой 7.2.1 "Зона действия". В этом случае после указанного табличкой расстояния действие знака прекращается.

Ранее мы писали, где устанавливают дорожный знак "Рыба переходит дорогу". Также объясняли, что означает редкий дорожный знак с машиной над пропастью.