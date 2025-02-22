Где устанавливают дорожные знаки: Рыба переходит дорогу

Рыба переходит дорогу — где устанавливают такие дорожные знаки
В долине американской реки вблизи городка Скокомиш в округе Мейсон, штат Вашингтон организован пешеходный переход для рыбы, о чем оповещают специальные дорожные знаки. На свете есть несколько мест, где лососю во время разлива приходится пересекать автомобильную дорогу.
Об этом написал Auto24.
Правила переезда переходов
На окраине поселения, протяженность дорожного затопления составляет 20-25 метров. Во время дождей этот участок подтапливается на 3-5 см, иногда на 10 см. В такие сезоны выставляют дорожные знаки, которые предупреждают о "переправе лосося". Водителям рекомендуют ехать не более 40 км/ч, а во время затопления участка дороги — не быстрее пешеходов.
Водители и "пешеходы"
Лососевые используют этот затопленный участок для миграции вверх по течению к местам нереста. Рыба практически не попадает под колеса автомобилей, ведь водители ведут себя осторожно. Лососи, несмотря на трудности, доходят до затопленной низины, чтобы откладывать икру. Рыбалка в этот период запрещена, поэтому местные даже не пытаются завладеть рыбой, хотя она имеет вес от одного до трех килограммов.
Ранее мы писали о дорожных знаках, которые размещают вблизи заповедников и парков.
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