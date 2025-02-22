Где устанавливают дорожные знаки: Рыба переходит дорогу

Переход для лосося. Скриншот: @terrencejallison2779

В долине американской реки вблизи городка Скокомиш в округе Мейсон, штат Вашингтон организован пешеходный переход для рыбы, о чем оповещают специальные дорожные знаки. На свете есть несколько мест, где лососю во время разлива приходится пересекать автомобильную дорогу.

Об этом написал Auto24.

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Коллаж: auto.24tv.ua

На окраине поселения, протяженность дорожного затопления составляет 20-25 метров. Во время дождей этот участок подтапливается на 3-5 см, иногда на 10 см. В такие сезоны выставляют дорожные знаки, которые предупреждают о "переправе лосося". Водителям рекомендуют ехать не более 40 км/ч, а во время затопления участка дороги — не быстрее пешеходов.

Водители и "пешеходы"

Лососевые используют этот затопленный участок для миграции вверх по течению к местам нереста. Рыба практически не попадает под колеса автомобилей, ведь водители ведут себя осторожно. Лососи, несмотря на трудности, доходят до затопленной низины, чтобы откладывать икру. Рыбалка в этот период запрещена, поэтому местные даже не пытаются завладеть рыбой, хотя она имеет вес от одного до трех килограммов.

Ранее мы писали о дорожных знаках, которые размещают вблизи заповедников и парков.