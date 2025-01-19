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Новый дорожный знак — почти никто не знает его значения

19 января 2025 11:15
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Новый непонятный дорожный знак — что нужно знать водителям
Знак "Уважайте природу". Фото: geekopolis.fr
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Новый дорожный знак, недавно вошедший в Правила дорожного движения Франции, акцентирует на важности экологической сознательности водителей. Обычно он расположен вблизи природных заповедников.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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О чем информирует знак

Знак призывает сбросить скорость, снизить шум, не выбрасывать мусор из окна и вообще заботиться об окружающей среде. Автомобилистов просят использовать звуковые сигналы только в экстренных случаях, поскольку резкие звуки могут напугать диких животных.

Все эти рекомендации способствуют защите местной флоры и фауны, а также снижают риск столкновения с животными, ведь замедленная скорость позволяет водителям лучше реагировать на неожиданные ситуации.

Часть большого плана

Знак является частью масштабного плана модернизации дорожной инфраструктуры Франции. С 2025 года новые экологические знаки должны усилить осознанное вождение.

Знак особенно обращается к тем, кто проводит время на природе: придерживайтесь маркированных троп, не срывайте растений и убирайте за собой.

Эти простые действия подчеркивают ответственность каждого за сохранение природных ресурсов. Поощряя такие практики, система способствует росту коллективного экологического сознания.

Ранее мы писали, что означает странный дорожный знак с изображением глаз. Также объясняли, что для водителей означает новая разметка — белые круги на дороге.

Франция дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

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