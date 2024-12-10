Дорожный знак с глазами — что нужно знать водителям

Знак "Циркуляция ближнего света". Фото: wradio.com.co

На дорогах Южной Америки часто встречается дорожный знак с красным ободком и двумя маленькими черно-белыми кругами, напоминающими прищуренные глаза. Он называется "Циркуляция ближнего света".

Об этом сообщил Wradio.

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Дорожный знак сообщает водителям, когда они обязаны включать ближний свет своих транспортных средств.

Как правило, он встречается в местах, где существует больший риск бликов.

Дорога с равнинной местностью. Как правило, на этих магистралях свет фар едущих во встречном направлении автомобилей может отражаться от тротуара и ослеплять других водителей.

Как правило, на этих магистралях свет фар едущих во встречном направлении автомобилей может отражаться от тротуара и ослеплять других водителей. Городские проезды с искусственным освещением. Свет в этих местах может быть тусклым, поэтому водителю помогут включенный ближний свет автомобиля.

Свет в этих местах может быть тусклым, поэтому водителю помогут включенный ближний свет автомобиля. Вход в туннель. Это наиболее вероятное место, где можно найти эти знаки. При входе в туннель природное освещение значительно уменьшается, поэтому ближний свет нужно включать обязательно.

За невыполнение требований знака предусмотрены строгие штрафы, отличные от страны к стране континента.

Раньше мы писали, что такое тепловой радар и чем он угрожает водителям. Также сообщали, что означает новый синий знак, который стал встречаться на дорогах.