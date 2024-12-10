Дорожный знак с глазами — что нужно знать водителям

Странный дорожный знак с глазами — что он означает
На дорогах Южной Америки часто встречается дорожный знак с красным ободком и двумя маленькими черно-белыми кругами, напоминающими прищуренные глаза. Он называется "Циркуляция ближнего света".
Об этом сообщил Wradio.
Дорожный знак сообщает водителям, когда они обязаны включать ближний свет своих транспортных средств.
Как правило, он встречается в местах, где существует больший риск бликов.
- Дорога с равнинной местностью. Как правило, на этих магистралях свет фар едущих во встречном направлении автомобилей может отражаться от тротуара и ослеплять других водителей.
- Городские проезды с искусственным освещением. Свет в этих местах может быть тусклым, поэтому водителю помогут включенный ближний свет автомобиля.
- Вход в туннель. Это наиболее вероятное место, где можно найти эти знаки. При входе в туннель природное освещение значительно уменьшается, поэтому ближний свет нужно включать обязательно.
За невыполнение требований знака предусмотрены строгие штрафы, отличные от страны к стране континента.
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