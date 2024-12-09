Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Вступили в силу строгие дорожные знаки — какое наказание arrow

Вступили в силу строгие дорожные знаки — какое наказание

9 декабря 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Что означают новые запретительные дорожные знаки и каковы последствия для водителей
Парковка запрещена. Фото: moto.pl
Валентин Бандура - Редактор

С 9 декабря в Польше началось применение дорожного знака В-37, а с завтрашнего дня условия парковки определят другой знак — В-38. В обоих случаях нарушения правил влекут за собой суровое наказание, о чем следует знать находящимся в этой стране украинцам.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Читайте также:

В чем смысл знаков

На В-37 изображена одна перечеркнутая красным белая полоска, на В-38 таких полосок две. Соответственно, первый знак запрещает парковку по нечетным числам месяца, а второй — по четным. То есть знаки не просто запрещают стоянку, но и действуют в разные дни недели.

Вступили в силу строгие запретительные дорожные знаки - какое наказание - фото 1
Знаки В-37 и В-38. Рисунок: wikipedia.org

Идея состоит в том, чтобы исключить возможность парковки, например, в дни доставки товаров в магазины, расположенных на улице, где размещены эти знаки. Важно, что запрет на парковку не является эквивалентом запрета остановки — разница диаметральная и непосредственно вытекает из правил:

  • остановка транспортного средства — это остановка не вследствие условий или ПДД, которая длится не более 1 минуты, а также любая остановка транспортного средства вследствие этих условий или правил;
  • парковка транспортного средства — остановка не вследствие условий дорожного движения или ПДД продолжительностью более 1 минуты.

Какое наказание

Нарушение запрета парковки карается штрафом в размере 100 злотых (приблизительно 1 028 грн). Но если при отсутствии водителя его машину заблокируют или отбуксируют, тогда кошелек автовладельца пострадает гораздо сильнее.

Сегодня эвакуация легковых и легких коммерческих автомобилей стоит около 600 злотых (где-то 6 167 грн). Кроме того, нужно добавить более 50 злотых (около 514 грн) за каждый день парковки машины на охраняемой стоянке. Таким образом, размер штрафа увеличивается со 100 до, по меньшей мере 750 злотых (примерно 7 708 грн).

Заметим, что в Украине также существуют аналогичные знаки, которые выглядят так же — 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца" и 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца".

Ранее мы писали, что для украинских водителей означает новый дорожный знак "Зеленая волна". Также сообщалось о назначении загадочного знака с красной точкой.

Польша дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:08 На Харьковщине женщина "сливала" позиции ВСУ — что решил суд

16:53 Метели и мороз — в Киеве резко изменится погода завтра

16:43 Как готовятся к Рождеству жители Кельна —фоторепортаж

16:35 Скромная жена Усика показала себя в откровенном виде — фото

16:34 Власть волн и ветра — шторм в Одессе глазами Новини.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:14 Елки до 1 000 грн в Киеве — где можно купить новогоднее дерево

16:00 Борьба с коррупцией — в Украине создадут "Дія.Офіс"

15:47 Пробили колеса, забрали телефон — в Одессе скандал с ТЦК

15:45 Россия заявила о передаче тел с Ил-76 — Украина отреагировала

15:33 Олимпийские призеры и военные снялись в особенной фотосессии

17:08 На Харьковщине женщина "сливала" позиции ВСУ — что решил суд

16:53 Метели и мороз — в Киеве резко изменится погода завтра

16:43 Как готовятся к Рождеству жители Кельна —фоторепортаж

16:35 Скромная жена Усика показала себя в откровенном виде — фото

16:34 Власть волн и ветра — шторм в Одессе глазами Новини.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:14 Елки до 1 000 грн в Киеве — где можно купить новогоднее дерево

16:00 Борьба с коррупцией — в Украине создадут "Дія.Офіс"

15:47 Пробили колеса, забрали телефон — в Одессе скандал с ТЦК

15:45 Россия заявила о передаче тел с Ил-76 — Украина отреагировала

15:33 Олимпийские призеры и военные снялись в особенной фотосессии

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Text

12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату