Что означают новые запретительные дорожные знаки и каковы последствия для водителей

Парковка запрещена. Фото: moto.pl

С 9 декабря в Польше началось применение дорожного знака В-37, а с завтрашнего дня условия парковки определят другой знак — В-38. В обоих случаях нарушения правил влекут за собой суровое наказание, о чем следует знать находящимся в этой стране украинцам.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Читайте также:

В чем смысл знаков

На В-37 изображена одна перечеркнутая красным белая полоска, на В-38 таких полосок две. Соответственно, первый знак запрещает парковку по нечетным числам месяца, а второй — по четным. То есть знаки не просто запрещают стоянку, но и действуют в разные дни недели.

Знаки В-37 и В-38. Рисунок: wikipedia.org

Идея состоит в том, чтобы исключить возможность парковки, например, в дни доставки товаров в магазины, расположенных на улице, где размещены эти знаки. Важно, что запрет на парковку не является эквивалентом запрета остановки — разница диаметральная и непосредственно вытекает из правил:

остановка транспортного средства — это остановка не вследствие условий или ПДД, которая длится не более 1 минуты, а также любая остановка транспортного средства вследствие этих условий или правил;

парковка транспортного средства — остановка не вследствие условий дорожного движения или ПДД продолжительностью более 1 минуты.

Какое наказание

Нарушение запрета парковки карается штрафом в размере 100 злотых (приблизительно 1 028 грн). Но если при отсутствии водителя его машину заблокируют или отбуксируют, тогда кошелек автовладельца пострадает гораздо сильнее.

Сегодня эвакуация легковых и легких коммерческих автомобилей стоит около 600 злотых (где-то 6 167 грн). Кроме того, нужно добавить более 50 злотых (около 514 грн) за каждый день парковки машины на охраняемой стоянке. Таким образом, размер штрафа увеличивается со 100 до, по меньшей мере 750 злотых (примерно 7 708 грн).

Заметим, что в Украине также существуют аналогичные знаки, которые выглядят так же — 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца" и 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца".

Ранее мы писали, что для украинских водителей означает новый дорожный знак "Зеленая волна". Также сообщалось о назначении загадочного знака с красной точкой.