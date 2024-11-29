Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Загадочный знак с красной точкой — его не знают 90% водителей arrow

Загадочный знак с красной точкой — его не знают 90% водителей

29 ноября 2024 01:20
Валентин Бандура - Редактор
Дорожный знак с красной точкой – тайна, о которой не знают 90% водителей
Редкий знак. Фото: t-online.de
Валентин Бандура - Редактор

В Европе дорожные знаки играют ключевую роль в обеспечении транспортного движения. Среди них знаковая табличка с красной точкой и черной стрелкой, которая имеет особое значение для водителей.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

Читайте также:

Что означает знак

Яркая красная точка — это редкий знак, который можно встретить на насыщенных трассах европейских стран. Они обозначают так называемые "красные маршруты", указывая на участки, где часто встречаются пробки. Стрелочки на знаке указывают на оптимальный объезд, ведущий к следующему выезду в направлении пункта назначения.

Основной целью объезда является минимизация задержек. Красная точка служит указателям и обычно расположена в сложных для ориентации местах.

Объезд может занять больше времени

Избегать пробок не всегда целесообразно. Чаще по ним можно доехать до места назначения быстрее, чем по альтернативному маршруту.

Объезд рекомендуется только в случае, если ожидается задержка не менее 30 минут, или если есть информация о полном закрытии дороги.

Ранее мы писали, что двое из трех водителей не понимают значения дорожного знака, способствующего безопасности при сложных погодных условиях. Также сообщалось, почему в Украине отменяют зеленый сигнал светофора.

дорожные знаки авто Европа пробки автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:13 Мужчина хотел отменить штраф ТЦК — что решил суд

01:48 Журналист раскритиковал Шовковского за поведение на интервью

00:30 Неуплата штрафа от ТЦК может дойти до конфискации имущества

Срочная новость

00:24 В Одесской области слышны звуки взрывов — регион атакуют дроны

Срочная новость

00:09 В Киеве слышны повторные взрывы — что известно

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

00:07 Мир через силу — спецпредставитель США по Украине вышел с речью

28 ноября 2024

23:59 Шовковский пожаловался на индивидуальное мастерство игроков

23:47 В Киеве снова объявили тревогу на фоне атаки дронов

23:37 Вечерняя атака РФ на Киев — загорелась обшивка поликлиники

23:37 Мудрик забил красивый гол за Челси — видео

02:13 Мужчина хотел отменить штраф ТЦК — что решил суд

01:48 Журналист раскритиковал Шовковского за поведение на интервью

00:30 Неуплата штрафа от ТЦК может дойти до конфискации имущества

Срочная новость

00:24 В Одесской области слышны звуки взрывов — регион атакуют дроны

Срочная новость

00:09 В Киеве слышны повторные взрывы — что известно

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

00:07 Мир через силу — спецпредставитель США по Украине вышел с речью

28 ноября 2024

23:59 Шовковский пожаловался на индивидуальное мастерство игроков

23:47 В Киеве снова объявили тревогу на фоне атаки дронов

23:37 Вечерняя атака РФ на Киев — загорелась обшивка поликлиники

23:37 Мудрик забил красивый гол за Челси — видео

Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году