Дорожный знак с красной точкой – тайна, о которой не знают 90% водителей

Редкий знак. Фото: t-online.de

В Европе дорожные знаки играют ключевую роль в обеспечении транспортного движения. Среди них знаковая табличка с красной точкой и черной стрелкой, которая имеет особое значение для водителей.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Что означает знак

Яркая красная точка — это редкий знак, который можно встретить на насыщенных трассах европейских стран. Они обозначают так называемые "красные маршруты", указывая на участки, где часто встречаются пробки. Стрелочки на знаке указывают на оптимальный объезд, ведущий к следующему выезду в направлении пункта назначения.

Основной целью объезда является минимизация задержек. Красная точка служит указателям и обычно расположена в сложных для ориентации местах.

Объезд может занять больше времени

Избегать пробок не всегда целесообразно. Чаще по ним можно доехать до места назначения быстрее, чем по альтернативному маршруту.

Объезд рекомендуется только в случае, если ожидается задержка не менее 30 минут, или если есть информация о полном закрытии дороги.

Ранее мы писали, что двое из трех водителей не понимают значения дорожного знака, способствующего безопасности при сложных погодных условиях. Также сообщалось, почему в Украине отменяют зеленый сигнал светофора.