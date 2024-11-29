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Загадковий знак з червоною крапкою — його не знають 90% водіїв

29 листопада 2024 01:20
Валентин Бандура - Редактор
Дорожній знак з червоною крапкою — таємниця, про яку не знають 90% водіїв
Рідкісний знак. Фото: t-online.de
Валентин Бандура - Редактор

В Європі дорожні знаки відіграють ключову роль у забезпеченні транспортного руху. Серед них знаковим є табличка із червоною крапкою та чорною стрілкою, що має особливе значення для водіїв.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Що означає знак

Яскрава червона крапка — це рідкісний знак, який можна зустріти на насичених трасах європейських країн. Вони позначають так звані "червоні маршрути", вказуючи на ділянки, де часто трапляються затори. Стрілочки на знаку вказують на оптимальний об’їзд, який веде до наступного виїзду в напрямку пункту призначення.

Основною метою об'їзду є мінімізація затримок. Червона точка слугує дороговказам, й зазвичай розташована в складних для орієнтації місцях.

Об’їзд може зайняти більше часу

Уникати заторів не завжди доцільно. Частіше по них можна доїхати до місця призначення швидше, ніж альтернативним маршрутом.

Об'їзд рекомендується лише у випадку, коли очікується затримка щонайменше на 30 хвилин, або якщо є інформація про повне закриття дороги.

Раніше ми писали, що двоє з трьох водіїв не розуміють значення дорожнього знаку, який сприяє безпеці за складних погодних умов. Також повідомляли, чому в Україні скасовують зелений сигнал світлофора.

дорожні знаки авто Європа затори автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху

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