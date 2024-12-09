Що означають нові заборонні дорожні знаки та які наслідки для водіїв

Паркування заборонено. Фото: moto.pl

Від 9 грудня в Польщі почалося застосування дорожнього знаку В-37, а від завтрашнього дня умови паркування визначатиме інший знак — В-38. В обох випадках порушення правил тягнуть за собою суворе покарання, про що варто знати українцям, які перебувають у цій країні.

Про це повідомив Auto Swiat.

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У чому сенс знаків

На В-37 зображена одна перекреслена червоним біла риска, на В-38 таких рисок дві. Відповідно перший знак забороняє паркування по непарних числах місяця, а другий — по парних. Тобто знаки не просто забороняють стоянку, але й діють у різні дні тижня.

Знаки В-37 та В-38. Малюнок: wikipedia.org

Ідея полягає в тому, щоб виключити можливість паркування, наприклад, у дні доставлення товарів до магазинів, розташованих на вулиці, де розміщені ці знаки. Важливо, що заборона паркування не є еквівалентом заборони зупинки — різниця діаметральна і безпосередньо випливає з правил:

зупинка транспортного засобу — це зупинка не внаслідок умов або ПДР, яка триває не більш як 1 хвилину, а також будь-яка зупинка транспортного засобу внаслідок цих умов або правил;

паркування транспортного засобу — зупинка не внаслідок умов дорожнього руху чи ПДР тривалістю понад 1 хвилину.

Яке покарання

Порушення заборони паркування карається штрафом у розмірі 100 злотих (приблизно 1 028 грн). Але якщо за відсутності водія його машину заблокують або відбуксирують, тоді гаманець автовласника постраждає набагато сильніше.

Сьогодні евакуація легкових та легких комерційних автомобілів коштує приблизно 600 злотих (десь 6 167 грн). Крім того, потрібно додати понад 50 злотих (близько 514 грн) за кожен день паркування машини на охоронюваній стоянці. Таким чином, розмір штрафу збільшується зі 100 до щонайменше 750 злотих (приблизно 7 708 грн).

Зауважимо, що в Україні також існують аналогічні знаки, які мають такий само вигляд — 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця" та 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця".

Раніше ми писали, що означає для українських водіїв новий дорожній знак "Зелена хвиля". Також повідомляли про призначення загадкового знаку з червоною крапкою.