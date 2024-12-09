Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Набули чинності суворі дорожні знаки — яке покарання arrow

Набули чинності суворі дорожні знаки — яке покарання

9 грудня 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Що означають нові заборонні дорожні знаки та які наслідки для водіїв
Паркування заборонено. Фото: moto.pl
Валентин Бандура - Редактор

Від 9 грудня в Польщі почалося застосування дорожнього знаку В-37, а від завтрашнього дня умови паркування визначатиме інший знак — В-38. В обох випадках порушення правил тягнуть за собою суворе покарання, про що варто знати українцям, які перебувають у цій країні.

Про це повідомив Auto Swiat.

Читайте також:

У чому сенс знаків

На В-37 зображена одна перекреслена червоним біла риска, на В-38 таких рисок дві. Відповідно перший знак забороняє паркування по непарних числах місяця, а другий — по парних. Тобто знаки не просто забороняють стоянку, але й діють у різні дні тижня.

Набули чинності суворі заборонні дорожні знаки — яке покарання - фото 1
Знаки В-37 та В-38. Малюнок: wikipedia.org

Ідея полягає в тому, щоб виключити можливість паркування, наприклад, у дні доставлення товарів до магазинів, розташованих на вулиці, де розміщені ці знаки. Важливо, що заборона паркування не є еквівалентом заборони зупинки — різниця діаметральна і безпосередньо випливає з правил:

  • зупинка транспортного засобу — це зупинка не внаслідок умов або ПДР, яка триває не більш як 1 хвилину, а також будь-яка зупинка транспортного засобу внаслідок цих умов або правил;
  • паркування транспортного засобу — зупинка не внаслідок умов дорожнього руху чи ПДР тривалістю понад 1 хвилину.

Яке покарання

Порушення заборони паркування карається штрафом у розмірі 100 злотих (приблизно 1 028 грн). Але якщо за відсутності водія його машину заблокують або відбуксирують, тоді гаманець автовласника постраждає набагато сильніше.

Сьогодні евакуація легкових та легких комерційних автомобілів коштує приблизно 600 злотих (десь 6 167 грн). Крім того, потрібно додати понад 50 злотих (близько 514 грн) за кожен день паркування машини на охоронюваній стоянці. Таким чином, розмір штрафу збільшується зі 100 до щонайменше 750 злотих (приблизно 7 708 грн).

Зауважимо, що в Україні також існують аналогічні знаки, які мають такий само вигляд — 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця" та 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця".

Раніше ми писали, що означає для українських водіїв новий дорожній знак "Зелена хвиля". Також повідомляли про призначення загадкового знаку з червоною крапкою.

Польща дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Ялинки до 1000 грн у Києві — де можна купити новорічне дерево

16:00 Боротьба з корупцією — в Україні створять "Дія.Офіс"

15:47 Пробили колеса, забрали телефон — в Одесі скандал із ТЦК

15:45 Росія заявила про передачу тіл з Іл-76 — Україна відреагувала

15:33 Олімпійські призери та військові знялися в несподіваній фотосесії

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:29 "Павутиння" проти дронів — волонтери допомогли прикордонникам

15:20 У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі

15:11 Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових

15:03 Посадовець з Миколаївщини вкрав гроші загиблого військового

15:00 У Туреччині сталася авіакатастрофа з військовими — є загиблі

16:14 Ялинки до 1000 грн у Києві — де можна купити новорічне дерево

16:00 Боротьба з корупцією — в Україні створять "Дія.Офіс"

15:47 Пробили колеса, забрали телефон — в Одесі скандал із ТЦК

15:45 Росія заявила про передачу тіл з Іл-76 — Україна відреагувала

15:33 Олімпійські призери та військові знялися в несподіваній фотосесії

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:29 "Павутиння" проти дронів — волонтери допомогли прикордонникам

15:20 У Грузії прикрасили ялинку прапорами та фото поранених — деталі

15:11 Примусова плата за обслуговування — чому українці проти чайових

15:03 Посадовець з Миколаївщини вкрав гроші загиблого військового

15:00 У Туреччині сталася авіакатастрофа з військовими — є загиблі

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату