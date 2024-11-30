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Новий дорожній знак Зелена хвиля — що він означає для водіїв

30 листопада 2024 01:20
Валентин Бандура - Редактор
Новий дорожній знак "Зелена хвиля" — що потрібно знати водіям в Україні
Зелена хвиля. Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

Табличка "Зелена хвиля" поруч зі дорожнім знаком 5.33 "Рекомендована швидкість" з’явилася в Україні у 2020 році. Але більшість водіїв не розуміють її значення.

Дорожній знак "Зелена хвиля" зазвичай використовується на важливих магістралях, вуличних мережах міст та в інших зонах з інтенсивним трафіком, сприяючи підвищенню ефективності дорожнього руху.

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Значення знаку для водіїв

  • Оптимальна швидкість. Знак показує, що водії повинні дотримуватись певної швидкості (зазвичай 50 км/год), щоб прокотитися через кілька світлофорів без зупинок.
  • Покращення руху. Дотримання швидкості, зазначеної знаком, допомагає підтримувати рівномірний потік автомобілів, що зменшує затори та покращує загальний комфорт водіїв.
  • Зменшення часу в дорозі. Реалізація концепції "зеленої хвилі" дозволяє водіям досягати місця призначення швидше, з меншою кількістю зупинок.
  • Безпека на дорозі. Знання про оптимальну швидкість та можливість уникнути частих зупинок допомагає знижувати ризик дорожньо-транспортних пригод.

Раніше ми писали, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Також розповідали, що означає дорожній знак, який зображує два автомобілі та переплетені стрілки.

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23:56 Садовий показав як завмер Львів в пам'ять загиблих — відео

23:16 У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ

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