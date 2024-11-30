Новый дорожный знак "Зеленая волна" — что нужно знать водителям в Украине

Зеленая волна. Фото: wikipedia.org

Табличка "Зеленая волна" рядом с дорожным знаком 5.33 "Рекомендованная скорость" появилась в Украине в 2020 году. Но большинство водителей не понимают ее значения.

Дорожный знак "Зеленая волна" обычно используется на важных магистралях, уличных сетях городов и других зонах с интенсивным трафиком, способствуя повышению эффективности дорожного движения.

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Значение водительского знака

Оптимальная скорость. Знак показывает, что водители должны соблюдать определенную скорость (обычно 50 км/ч), чтобы прокатиться через несколько светофоров без остановок.

Знак показывает, что водители должны соблюдать определенную скорость (обычно 50 км/ч), чтобы прокатиться через несколько светофоров без остановок. Улучшение движения. Соблюдение скорости, указанной знаком, помогает поддерживать равномерный поток автомобилей, что уменьшает пробки и улучшает общий комфорт водителей.

Соблюдение скорости, указанной знаком, помогает поддерживать равномерный поток автомобилей, что уменьшает пробки и улучшает общий комфорт водителей. Уменьшение времени в пути. Реализация концепции "зеленой волны" позволяет водителям добиваться места назначения быстрее, с меньшим количеством остановок.

Реализация концепции "зеленой волны" позволяет водителям добиваться места назначения быстрее, с меньшим количеством остановок. Безопасность на дороге. Знание об оптимальной скорости и возможность избежать частых остановок помогает снижать риск ДТП.

Ранее мы писали, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Также рассказывали, что означает дорожный знак, изображающий два автомобиля и переплетенные стрелки.