Дорожній знак з очима — що потрібно знати водіям

Знак "Циркуляція ближнього світла". Фото: wradio.com.co

На дорогах Південної Америки часто зустрічається дорожній знак з червоним обідком та двома маленькими чорно-білими колами, які нагадують примружені очі. Він називається "Циркуляція ближнього світла".

Про це повідомив Wradio.

Читайте також:

Цей дорожній знак має на меті повідомляти водіям, коли вони зобов'язані вмикати ближнє світло своїх транспортних засобів.

Як правило, він зустрічається в місцях, де існує більший ризик відблисків.

Дороги з рівнинною місцевістю. Як правило, на цих магістралях світло фар автомобілів, що їдуть у зустрічному напрямку, може відбиватися від тротуару та засліплювати інших водіїв.

Як правило, на цих магістралях світло фар автомобілів, що їдуть у зустрічному напрямку, може відбиватися від тротуару та засліплювати інших водіїв. Міські проїзди зі штучним освітленням. Світло в цих місцях може бути тьмяним, тому водію допоможуть увімкнене ближнє світло автомобіля.

Світло в цих місцях може бути тьмяним, тому водію допоможуть увімкнене ближнє світло автомобіля. Вхід у тунель. Це найімовірніше місце, де можна знайти ці знаки. При вході в тунель природне освітлення значно зменшується, тому ближнє світло потрібно вмикати обов’язково.

За невиконання вимог знаку передбачені суворі штрафи, які відрізняються від країни до країни континенту.

Раніше ми писали, що таке тепловий радар і чим він загрожує водіям. Також повідомляли, що означає новий синій знак, який почав зустрічатися на дорогах.